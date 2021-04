Britanska kraljevska obitelj je na svojim službenim kanalima objavila fotku s princom Philipom i njegovim praunucima, a pokojnog princa prisjećaju se i drugi članovi jednakom gestom.

Princ William i Kate Middleton su uoči sprovoda princa Philipa na društvenim mrežama podijelili simpatičnu obiteljsku fotografiju, a u tome su im se pridružili i drugi članovi, kao i službeni kanali kraljevske obitelji. Najviše pažnje privukla je slika na kojoj kraljica Elizabeta i princ Philip poziraju sa svojim praunucima, a koju je fotografirala Kate Middleton 2018. godine.

The Queen and The Duke of Edinburgh surrounded by seven of their great-grandchildren at Balmoral Castle in 2018. ©️ The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/xMmbzfDHwL

Kako su napisali, fotka je nastala u dvorcu Balmoral te osim kraljice i supruga na njoj poziraju djeca Williama i Kate, Petera Phillipsa i Zare Tindall. "Danas svi članovi kraljevske obitelji dijele fotografije vojvode od Edinburgha te ga se sjećamo kao oca, djeca i pradjeda", stoji u opisu fotografije.

Svi unuci princa Philipa na svojim su se društvenim mrežama osvrnuli na život svoga djeda, a u tjednu žalovanja britanska kraljevska obitelj ističe koliko je poseban bio princ Philip te koliko će im nedostajati.

Today we share, along with Members of The @RoyalFamily, photographs of The Duke of Edinburgh, remembering him as a father, grandfather and great-grandfather.



📷 This picture was taken at Balmoral in 2015. pic.twitter.com/HxNfrL21xU