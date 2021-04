Britanski mediji prenose kako će se princ William i princ Harry vidjeti tek na dan posljednjeg ispraćaja princa Philipa, a čini se da će se Kate Middleton naći u ulozi mirotvorke između njih dvojice.

Prinčevi William i Harry neće se susresti niti družiti sve do dana posljednje ispraćaja njihova djeda, princa Philipa, a da njihov susret nakon godinu dana protekne bez razmirica pobrinut će se Williamova supruga Kate Middleton.

Britanski mediji prenose kako su braća razgovarala telefonom nakon što se Harry vratio u Veliku Britaniju i prije nego što će se vidjeti u dvorcu Windsor u subotu ujutro. Isto tako navode i kako će Kate imati ulogu "mirotvorke" među njima i da su obojica obećala kako će pokušati izgladiti odnose i nesuglasice u čast svog djeda.

"Znaju da u subotu neće biti najvažniji oni te da moraju poštovati sjećanje na djeda i biti podrška baki. Sva pažnja bit će usmjerena na kraljicu i nema izuzetaka, obitelj je ujedinjena", izjavio je za Daily Mail njima blizak izvor.

Harry i Kate od samih su se početaka jako dobro slagali, on ju je jednom prilikom čak opisao kao svoju stariju sestru koju nikada nije imao, no teško da je to ostalo isto nakon intervjua Harryja i Meghan Markle s Oprom Winfrey i njihova napuštanja kraljevske obitelji.

Princ Harry u londonsku zračnu luku Heathrow sletio je prije nekoliko dana i trenutačno se nalazi u karanteni u Nottingham Cottageu, gdje je 2017. godine zaprosio Meghan, u neposrednoj blizini doma svog brata Williama i njegove obitelji. U izolaciji mora provesti pet dana, nakon čega će, ako test na koronavirus pokaže da je negativan, moći prisustvovati djedovu sprovodu. Inače bi u karanteni morao provesti deset dana, ali prema uputama britanske Vlade, oni koji ulaze u zemlju iz inozemstva mogu izaći iz karantene zbog smrtnih slučajeva u obitelji.