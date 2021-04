Otkriveni su detalji odnosa princa Philipa i princa Harryja koji se vratio u Veliku Britaniju kako bi mogao biti na posljednjem ispraćaju djeda.

Pokojni princ Philip bio je omiljen među svojim unucima koje je također obožavao, bio je uz njih u najsretnijim, ali i najtužnijim životnim trenucima što se kasnije pokazalo od iznimne važnosti.

Britanski mediji sada otkrivaju kakvo je mišljenje Philip imao o intervjuu svog unuka, princa Harryja i Meghan Markle koji su nedavno snimili s Oprom Winfrey, a za kojeg je smatrao da je čista ludost i kako iz toga neće izaći ništa dobro, a čini se da je bio i više nego u pravu.

Doznaje se i kako je žalio zbog Harryjeve odluke da napusti svoje kraljevske dužnosti i preseli se s Meghan i sinom u SAD, rekavši mu da to nije ispravno niti za njih, niti za Veliku Britaniju. No na kraju je ipak prihvatio unukovu odluku zaključivši kako je to njegov život i da je najbolje da ga živi kako sam želi.

Sve to za Daily Mail ispričao je njegov biograf s kojim je dugo godina surađivao i bio povezan Gyles Brandreth.

"Vojvodi od Edinburgha bilo je jako žao što su se stvari tako odvile. Pogotovo jer je Harry od njega naslijedio titulu generala i kapetana marinaca 2017. godina, a onda ih se odrekao. Philip je taj posao radio 64 godine, a Harry je izdržao jedva 30 mjeseci. Vojvoda nije bio time zadovoljan, niti je vjerovao u ispravnost Harryjeve i Meghanine odluke. Ali suosjećao je s unukovim nepovjerenjem u medije i podržao ga je u konačnici da radi stvari na svoj način. Ljudi moraju voditi živote onako kako misle da je najbolje, rekao mi je jednom prilikom", izjavio je Brandreth.

Harry i Meghan našli su se na udaru brojnih kritika jer su pristali na emitiranje intervjua dok je princ Philip bio u bolnici, ali njega to nije smetalo, već nešto drugo.

"To što je intervju prikazan dok je bio u bolnici, to nije mučilo Philipa. Ono što ga je zabrinjavalo je zaokupljenost Harryja i Meghan vlastitim problemima i spremnost da o njima razgovoraju u javnosti. Jedno od njegovih pravila je bilo da se televizijski intervjui snimaju, ali da se u njima nikada ne govori o privatnim stvarima. Znam da je to pravilo podijelio sa svojom djecom, pa pretpostavljam da je i s unucima. U konačnici Philip je volio Harryja, divio mu se zbog karijere i smatrao ga je dobrim čovjekom", zaključio je Brandreth.

Prema posljednjim informacijama Buckinghamska palača potvrdila je da će Harry biti prisutan na djedovom posljednjem ispraćaju u Londonu, kamo se vratio nakon godinu dana. Supruga Meghan mu se nije pridružila jer prema uputama liječnika mora mirovati zbog trudnoće. Mnogi Britanci nadaju se kako će Philipova smrt ponovno zbližiti Harryja i ostatak kraljevske obitelji, dok su neki po pitanju i dalje pesimistični.