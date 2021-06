Korana Gvozdić progovorila je u dirljivoj objavi o dužem razdoblju koje su ona i sinčić Oliver morali provesti u bolnici nakon poroda.

Manekenka Korana Gvozdić (38) progovorila je o izazovnom razdoblju u bolnici koje je provela sa sinom Oliverom nakon njegova rođenja 13. travnja.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedno drugo... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi Majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20. 5. 2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je Korana emotivnu objavu.

Mnoge su dirnule njezine riječi. "Ne mogu zamisliti koliko je dugih tih pet tjedana bilo. Lavica si. Pokazala si da nema ništa jaše od majke i majčine ljubavi. Moj naklon do poda!", "Mama lavica i njezin mali lavić", "Baš lijepo što je na kraju sve dobro završilo. Nek' vas sreća i zdravlje prate, vas i vašu obitelj", "Predivni", "Bravo za hrabru majku i sina", komentirali su.

Inače, Korana je dobila sina s komičarem Ivanom Šarićem (37) 13. travnja, no sretnu su vijest neko vrijeme odlučili zadržati za sebe i svoje najbliže.

"Kad sam došao na svijet, nisam znao što me čeka, ali sam znao da ću biti voljen zauvijek. Borac od prvog daha, šarmer na prvi pogled, vrijedan mamina truda, vrijedan svake suze i osmijeha - Oliver. 13. 4. 2021.", napisala je Korana uz prvu sliku sa bebom.

Šarić je nedavno za IN magazin komentirao novu životnu ulogu.

''Pa nisam se navikao, ja svaki dan pogledam i kao 'Isuse Bože, što se događa?!' I onda shvatim da smo mi roditelji. Ne, nisam se navikao, svi mi govore da je to normalno pa valjda je'', kaže Šarić, a evo zašto su se on i Korana odlučili za ime Oliver.

''Ne znam, lijepo je ime. Svi imaju neku priču, nama je Oliver bilo lijepo ime. Oliver Šarić, može biti bilo što, može biti arhitekt, odvjetnik, glumac...'' zaključio je.

Gvozdić i Šarić zajedno su od 2012. godine, a nakon četiri godine veze zaručili su se u Grčkoj. Slove kao jedan od najstabilnijih i najatraktivnijih domaćih parova, a dijete je stiglo kao kruna njihove velike ljubavi.