Iza kulisa 28. Porina bilo je jako zanimljivo. Na crvenom tepihu najneobičniji spoj - dive Josipa i Tereza udružile su snage s kontroverznom grupom Let 3. Ivan Šarić prvi put otkriva kako se osjeća u ulozi oca i zašto su sinu dali ime Oliver, a Mia Negovetić prvi put se u javnosti pojavila u društvu dečka.

28. izdanje Porina mladoj Albini donijelo je statuu u kategoriji Novi izvođač godine. Albina nam je otkrila što joj je Josipa Lisac savjetovala bez čega da i ne putuje na Euroviziju.



''Ljekarije, što se kaže, što da pijem da mi ne utječe na psihu. Nisu nikakvi normabeli, da se razumijemo, vezano je za glasnice. Žena je prošla toliko toga, pa su njezini savjeti zlata vrijedni. Između ostalih javile su mi se Tereza Kesovija, Doris Dragović... to su sve glazbene dive kojima ja zavidim na karijeri i koje su velika inspiracija'', priča Albina.

Josipa Lisac prošlogodišnja je dobitnica Porina za životno djelo. U više od 50 godina karijere evo na što je najponosnija.



''Hah, vrlo kratko da vam kažem... to što sam još uvijek zdrava i živa! Što se još uvijek mogu pokazati'', njezin je iskreni odgovor.

Ovogodišnja je dobitnica Porina za životno djelo Zdenka Kovačiček, a evo što je rekla kad smo je upitali na koji je trenutak iz svoje karijere najponosnija.



''Pa upravo sada. Ovih nekoliko godina događalo se toliko lijepih stvari, kao da je nešto krenulo, kao da sam na novom početku. I to ću i reći - nije ovo kraj. Ne, ja sad ponovno počinjem, pa dokle stigla, stigla'', zaključila je.

Porin za pjesmu godine završio je u Massimovim rukama. Autor pjesme Ivan Dečak odmah je znao da je pjesma kao stvorena za Massima pa mu je rekao:

'''Max, čini mi se da imam jednu lijepu pjesmu za tebe!' Ja kažem: 'Samo mi reci naslov ili prvi stih' i on kaže Mali krug velikih ljudi. Ruka ruci, ne moram ni čuti, to je to, jasno, kasnije smo puno radili na kompoziciji'', priča.

Tereza Kesovija i Let 3 svakako zaslužuju nagradu za najneobičniju suradnju, no Porin za pjesmu ''Sam u vodi'' u toj im je kategoriji izmaknuo.



Oni koji Miju Negovetić znaju samo kao talentiranu djevojčicu koja je zapjevala himnu mogli bi se iznenaditi kad je vide u ovom izdanju.



''Nasmijem se kad me kao ne skuže jer sam sad odjednom neka velika cura, ali, eto, rastem i ja s vremenom'', našalila se, a tijekom večeri podrška joj je bio dečko s kojim se prvi put pojavila u javnosti.



''Drago mi je da je tu i da me podržava, kao i moji roditelji, kao i moja obitelj'', rekla je.

Potporu porinovskih glasača u kategoriji Najbolja ženska vokalna izvedba, nakon 20 godina, dobila je Vanna, i to za svoju autorsku pjesmu ''Puna memorija''.



Porin za Najbolju mušku vokalnu izvedbu otišao je Damiru Urbanu za pjesmu „Nitko osim nas". Umjesto u profesionalnom studiju snimio ju je u prilično amaterskim uvjetima, no energija nije izostala.



''U jednoj sobici, u jednom apartmančiću, pored jedne staklene police, imao sam jedan mikrofon, nešto minimum opreme koju sam donio u ruksaku sa sobom, odsvirao sam gitaru, otpjevao i svirajući gitaru snimao sam i vokal kao pilot, taj pilot je i ostao'', ispričao je.



Uloga jednog od prezentera pripala je novopečenom tati. Ivan Šarić prije dva je mjeseca dobio sinčića Olivera.



''Pa nisam se navikao, ja svaki dan pogledam i kao 'Isuse Bože, što se događa?!' I onda shvatim da smo mi roditelji. Ne, nisam se navikao, svi mi govore da je to normalno pa valjda je'', kaže Šarić, a evo zašto su se on i Korana odlučili za ime Oliver.



''Ne znam, lijepo je ime. Svi imaju neku priču, nama je Oliver bilo lijepo ime. Oliver Šarić, može biti bilo što, može biti arhitekt, odvjetnik, glumac...'' zaključio je.

Dok se Šarić bavi pelenama i uspavljivanjem, njegov prijatelj Slavko ponovno je dobio ulogu u velikoj inozemnoj filmskoj produkciji.



''Bolje da ja šutim jer će biti tresla se brda, rodio se miš. Dosad sam progovorio dva puta, potukao se jednom, ostalo trepćem i gledam. Možda me izrežu, događalo se i to'', šali se Sobin.



Itekako upečatljivu Josipinu pojavu teško ćete izrezati iz memorije. Kedžina i Petrekovićeva imitacija te legendardne dive u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' i nju su ostavile bez daha.



''Ne znaš zapravo koji je bolji jer je svatko uzeo neke karakteristike. Recimo Mario, Isuse, ja ne mogu, umirem od smijeha, to se meni sviđa, to je duhovito i ja sam se cijelo vrijeme smijala i to je poanta'', iskreno je rekla Josipa.

Poanta glazbe je da se uz nju veselimo, plešemo ili pak tugujemo i patimo, pa se nadamo da je ovaj Porin nagovijestio povratak glazbe i koncerata publici.

