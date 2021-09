Korana Gvodić i Ivana Šarić u vezi su od 2012. godine, a odnedavno se njihov svijet vrti samo oko sinčića Olivera.

Manekenka Korana Gvozdić i komičar Ivan Šarić jedan su od omiljenih domaćih parova i često na društvenim mrežama dijele zajedničke fotke.

No otkako su postali roditelji, sve im se vrti oko sinčića Olivera koji je postao i glavna zvijezda njihovih Instagrama.

Korana je sada rastopila pratitelje jednom novom fotografijom preslatkog dječaka, koju možete pogledati ovdje, nakon čega je u svojim Storyjima na Instagramu objavila fotke sebe i Ivana iz kreveta.

"Traju dogovori oko noćne smjene", napisala je uz kolaž fotki na kojima leže zajedno i tako otkrila da, kao većina novih roditelja, i prije spavanja misle samo o svom sinu.

Inače, manekenka i komičar, koji su zajedno 2012. godine, postali su roditelji 13. travnja, no neko su vrijeme tajili rođenje sina.

Korana je nakon poroda sa sinom u bolnici provela pet tjedana, a o izazovnom razdoblju kroz koje su prošli progovorila je na svojem Instagramu.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedno drugo... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi Majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20. 5. 2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je na društvenoj mreži kada je s malenim Oliverom napustila bolnicu.