Korana Gvozdić je na Instagramu objavila fotografiju iz restorana u Dubrovniku s Ivanom Šarićem i njihovim sinom Oliverom.

Novopečeni roditelji, manekenka Korana Gvozdić i komičar Ivan Šarić uživaju u Dubrovniku u prvom ljetovanju sa sinčićem Oliverom.

Od tamo su se javili na svojim Instagramima, a Korana je sada podijelila i jedan obiteljski trenutak s odmora.

"Novi mi, nas tri", napisala je u jednom od heštegova uz fotku iz restorana na kojoj u naručju drži sina i koju možete pogledati ovdje.

Prizorom je raznježila svoje pratitelje, kojima nije promaknuo ni jedan detalj koji je dobro poznat svim novim roditeljima.

"Najljepši umor na licima", "Kako je već velik", "Prekrasni ste", "Joj, kako je sladak. Vi ste predivna obitelj", redali su se komentari uz brojna srca i tisuće lajkova.

Inače, manekenka i komičar, koji su zajedno 2012. godine, postali su roditelji 13. travnja, no neko su vrijeme tajili rođenje sina.

Korana je nakon poroda sa sinom u bolnici provela pet tjedana, a o izazovnom razdoblju kroz koje su prošli progovorila je na svojem Instagram.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedno drugo... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi Majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20. 5. 2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je na društvenoj mreži kada je s malenim Oliverom napustila bolnicu.