Sedam bivših zaposlenika Kim Kardashian udružilo se u zajedničkoj tužbi protiv starlete zbog loših uvjeta rada u njezinoj vili i neisplaćivanja plaća.

Slavna starleta Kim Kardashian (40) optužena je za neisplaćivanje naknada svojim zaposlenicima, koji sada od nje traže da im vrati sve što im je ostala dužna.

Sedam njezinih bivših zaposlenika udružilo se u zajedničkoj tužbi koju su podnijeli u ponedjeljak sudu u Los Angelesu, s listom pritužbi o lošim uvjetima rada u Kiminoj 60 milijuna dolara vrijednoj vili.

U tužbi, među ostalim, navode kako nikad nisu bili plaćeni na vrijeme te da Kardashianka nije prijavila porez za novac koji im je isplatila. Tvrde i kako Kim nije bilježila njihov prekovremeni rad te da ni za to nikada nisu primili naknadu.

Jedan od podnositelja tužbe, kojemu je samo 16 godina, kaže i kako je bio prisiljen raditi puno više od propisanih 48 sati tjedno u vrijeme kada nije imao školske obveze. Kardashiankin bivši vrtlar navodi i da je kada je pokušao od nje zatražiti naknadu za prekovremeni rad, dobio otkaz.

Kimino bogatstvo procjenjuje se na milijardu dolara zahvaljujući njezinim beauty i modnim brendovima, zbog čega je nedavno uvrštena i na prestižnu Forbesovu listu milijardera.

Odvjetnik Frank Kim, koji zastupa njezine bivše zaposlenike, kazao je za Daily Mail kako su loši uvjeti rada i nepošteno isplaćivanje čest i velik problem među zaposlenicima bogatih i slavnih iz Los Angelesa. Dodao je i kako njegova firma trenutačno istražuje i neke druge tamošnje bogate obitelji u ime njihovih zaposlenika.

Prije nego što se pojavila ova tužba, Kim su u javnosti hvalili zbog njezina odnosa prema zaposlenicima jer je u novoj epizodi obiteljskog realityja "Keeping Up With The Kardashians" napala svoju sestru Kourtney zbog degradiranja jedne od njezinih dadilja pred djecom.

Kardashiankin odvjetnik tvrdi kako ona nije direktno otpustila zaposlenike koji je sada tuže, već je to napravio njihov nadređeni kojemu je ona prepustila upravljanje svojim timom.

"Kim nije ostala ništa dužna njihovu nadređenom i nada se da će zaposlenici koji je tuže što prije riješiti ovaj problem s njim", kazao je njezin odvjetnik za Daily Mail.

Tužba je uslijedila samo četiri mjeseca nakon što je Kim podnijela papire za razvod od glazbenika Kanyea Westa, s kojim je tijekom šest godina braka dobila četvero djece, North, Sainta, Chicago i Psalma. Par se dogovorio da će nad djecom imati zajedničko skrbništvo, a oboje su pristali i na to da ne primaju alimentaciju.

Daily Mail doznaje da se i West trenutačno suočava s tužbom bivšeg zaposlenika svoga brenda Yeezy zbog loših uvjeta rada, a tuži ga i jedan prateći vokal koji je nastupio u njegovoj operi Nebuchadnezzar.