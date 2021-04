Kim Kardashian pohvalila se s nekoliko fotografija što radi u badiću na suncu na svojoj terasi.

Kim Kardashian često dijeli seksi fotografije u badićima i donjem rublju, no ovog puta je nešto bilo drugačije čime je iznenadila milijune pratitelja na Instagramu.

"Učenje na suncu", napisala je 40-godišnja reality zvijezda. Kim je pokazala na slici kako u sićušnom bikiniju sjedi, a potom stoji za stolom i ima pred sobom gomilu papira te laptop. Uz badić je iskombinirala maramu na glavi i sunčane naočale.

Neki su pohvalili Kardashianku jer radi na sebi dok su je ostali ismijavali. "Koja je to pravna škola? Pitam za prijatelja", "Budi moja odvjetnica", "I dalje najbolja", "Da sam ja barem imao ovakvo iskustvo dok sam se školovao za pravnika", "I ja učim u bikiniju", "Kad ti to radiš, izgleda lako", "Predivna", "Mislim da ja pogrešno učim", "Kraljica učenja", "Ma ne čita ona ništa s ovih papira", napisali su joj.

Inače, poslovni magazin Forbes je nedavno službeno proglasio Kim milijarderkom. Strani mediji su još sredinom prošle godine pisali da je prestigla polusestru Kylie Jenner koja je s 22 godine postala najmlađa milijarderka na svijetu. I Kanye West od kojeg se trenutno Kim razvodi je tvrdio da treba nositi tu laskavu titulu i da se umanjuje njen uspjeh i zakida ju se te je imao javne ispade zbog toga.

Forbes je istaknuo da se Kardashianka sada prvi put službeno pridružila listi milijardera. Njezino bogatstvo iznosi jednu milijardu dolara s obzirom da je u listopadu zaradila 780 milijuna dolara zahvaljujući svojoj kozmetičkoj tvrtki KKW Beauty i liniji odjeće za oblikovanje tijela Skims.

Zaradila je i na svom sudjelovanju u reality showu "Keeping Up with the Kardashians" i brojnim manjim investicijama. Poznato je i da dobiva milijune za svoje objave na društvenim mrežama baš kao i njezine sestre.