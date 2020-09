Kim Kardashian jedina, kako ističu neki obožavatelji, dobro izgleda na starim fotografijama.

Kim Kardashian ovih dana hvata nostalgija za prošlim vremenima ili su joj se sestre zamjerile.

Naime, reality zvijezda na Instagramu objavljuje stare obiteljske fotografije na kojima jedino ona odlično izgleda. Posljednja u nizu je ona iz 2007. kada je Kim sa sestrama Khloe, Kendall i Jenner bila u japanskom restoranu.

"Bebe", napisala je uz objavu. U prvom komentaru se oglasila Kylie Jenner koja nije bila sretna s fotografijom. "Obriši ovo odmah", poručila je starijoj sestri, a više od 26.000 ljudi je lajkalo njezine riječi.

No Kim ju nije poslušala i zbog toga je bila izložena kritikama u komentarima. Pratiteljima nje i njezinih sestara nije jasno zašto bi objavile te fotografije na kojima samo ona dobro izgleda i vidljivo je koliko su se izmijenile pomoću zahvata.

"Zašto bi to učinila svojim sestrama?", "Žao mi je, no ova Khloeina usta", "Kim zna da izgleda dobro, no njezine sestre. Smijeh. Zato je to i objavila", "Nijedna ne izgleda isto", "Tko je ova skroz na lijevoj strani?", "Tu su imale originalna lica", "Tko su ovi ljudi?", komentirali su pratitelji.

Fotografija je prikupila više od dva i pol milijuna lajkova, ali i dala novu priliku za ismijavanje sestara Kardashian.