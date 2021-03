Kim Kardashian objavila je na Instagram storyju da gleda hit-seriju "Bridgerton" i istaknula da je opsjednuta njome.

Kim Kardashian (40) priznala je da ima novu opsesiju i time postala hit na društvenim mrežama.

"Što se događa? Ne plačem. Nisam dobro. Opsjednuta", napisala je reality zvijezda uz snimke serije "Bridgerton" koje je podijelila na Instagram storyju. Kim je usto pokazala da usput pije bijelo vino, ali i da je zaplakala.

Kardashianka je, kako su njezini obožavatelji istaknuli, pronašla nešto što će joj maknuti pozornost s razvoda od Kanyea Westa. Zbog toga su se mnogi o reality zvijezdi raspisali na Twitteru.

"Ozbiljno, Kim Kardashian koja gleda 'Bridgerton' je najbolja stvar koja se dogodila u 2021.", "Kim K opsjednuta gledanjem 'Bridgertona' kako ispija vino šalje takvu vibru da padam u napast opet pogledati seriju", neki su od komentara.

Reality zvijezda je sredinom siječnja pitala da li da počne gledati ovu hit-seriju koja je od svog izlaska na Netflixu u prosincu oborila rekorde gledanosti. Nakon što je dobila mnogo pozitivnih komentara, odlučila se dati joj priliku.

Okay seriously Kim kardashian watching Bridgerton is the best thing to happend in 2021😭💫 pic.twitter.com/dW4Jv1Dx4Z