Ella Orešković na Instagramu je objavila niz fotografija na kojima pozira u korzetu koji je istaknuo njezinu vitku figuru, ali i nikad raskošniji dekolte.

Kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, 22-godišnja Ella Orešković, predstavila se kao pjevačica na izboru za hrvatsku pjesmu Eurovizije, na kojem se natjecala dvije godine zaredom

Na Dori je debitirala 2021. s pjesmom "Come this Way", koju je sama napisala, da bi se ove godine vratila s još jednom autorskom pjesmom "If you go away". Iako se nije uspjela plasirati na Eurosong, privukla je veliku pažnju domaće javnosti, koja ju je prvi put upoznala kada joj je tata postao premijer 2016. godine, a ona je tada još bila tinejdžerica.

Ella je u međuvremenu odrasla u pravu ljepoticu kojoj se na Instagramu divi više od tri i pol tisuće ljudi, a sada ih je počastila nizom fotki na kojima nosi topić nalik korzetu u kojemu je pokazala utegnuti trbuh, ali i nikad raskošniji dekolte.

"Prezgodna", među prvima je komentirala kći Siniše Vuce, Brigita Vuco, s kojom su se složili mnogi, a neki su Elli poručili i da izgleda kao Barbie.

Bivši premijer Orešković sa suprugom Sanjom ima i kćer Emmu, koja je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dok Ella u Španjolskoj studira psihologiju.

Zanimljivo je spomenuti i da se Ella jednom prilikom pohvalila kako hrvatski priča bolje od tate, koji je ostao upamćen po legendarnoj izjavi o "hrvatskim građevinama" za vrijeme svojeg mandata.

Zaručnica je ne ispušta iz ruku: Još nedavno je šetala kao neugledni dječak, a sad se pojavila ljepša no ikad! +26

Možete li vjerovati da ova žena ima 68 godina? Proslavila se u 70-ima, a još ne želi u mirovinu i svojim izgledom izaziva nevjericu! +31