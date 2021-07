Emma Orešković diplomirala je medicinu u Zagrebu, a njezina obitelj ne krije koliko je na nju ponosna.

Tu je vijest na Instagramu objavila njezina sestra Ella, koju je domaća javnost imala prilike pobliže upoznati na ovogodišnjoj Dori kad je nastupila s pjesmom "Come This Way".

"Jako sam ponosna na tebe", napisala je Ella uz fotografiju na kojoj pozira sa sestrom.

