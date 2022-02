Ella Orešković je na ovogodišnjoj Dori nastupila u prozirnoj kreaciji, a nakon izvedbe pjesme ""If you go away" dobila je glasne ovacije publike u dvorani.

Kći našeg bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, 22-godišnja Ella Orešković i ove je godine okušala sreću na Dori na čijoj se pozornici pojavila u seksepilnom i odvažnom izdanju.

Ella se publici i žiriju predstavila pjesmom "If you go away", a otpjevala ju je u prozirnoj kombinaciji sa šljokicama i uz pratnju plesača dala sve od sebe te na kraju dobila glasne ovacije. Pripijeni kombinezon naglasio je njezinu besprijekornu liniju, a njezinim obožavateljima malo toga ostavio mašti.

Prošlogodišnja Dora lijepoj Elli bila je ujedno i prvi scenski nastup, a studentica psihologije ponovno je izrazila želju Hrvatsku predstavljati na Eurosongu. U samo godinu dana prikupila je tisuće obožavatelje iako nije objavljivala nove pjesme od debitantskog nastupa u Opatiji, a na Instagramu često dijeli detalje iz privatnog života. Pratiteljima je otkrila da ima i dečka, s kojim često pozira, a mladi par zaljubljen je do ušiju. Previše detalja o vezi nije otkrivala, no ne skriva da je presretna.

Ellin otac je dobro poznat hrvatskoj javnosti. Tihomir Orešković bivši je hrvatski premijer, a Ella se još lani pohvalila da hrvatski govori bolje od tate. Otkrila je i kako je njezina obitelj bila presretna kada su došli rezultati natječaja Dore, na kojem je prošla njezina pjesma. Obitelj joj je i ovoga puta najveća podrška, a svi su jedva čekali njezin nastup.

Bivši premijer Orešković sa suprugom Sanjom ima i kći Emmu, koja je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dok Ella u Španjolskoj studira psihologiju.

