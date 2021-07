Ella Orešković na Instagramu je objavila niz fotografija na kojima pozira u minijaturnom bikiniju.

Kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, 22-godišnja pjevačica Ella, domaćoj javnosti predstavila se na ovogodišnjoj Dori gdje je nastupila s pjesmom "Come this Way" čiji je tekst napisala sama, a od tada je, čini se, postala prava zvijezda.

Na svojem Instagramu, gdje je prati oko dvije i pol tisuće ljudi, redovito dobiva komplimente na račun svojeg izgleda, a zadnjim fotografijama pratitelje je potpuno očarala.

"Ne možete plivati s nama", napisala je uz niz fotki s plaže na kojima je pokazala zavidnu figuru u minijaturnom plavom bikiniju.

"Najslađa", "Prezgodna", pisali su joj pratitelji, a kompliment joj je uputila i kći Siniše Vuce, Brigita, s kojom se zbližila na ovogodišnjem hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije gdje je ona također imala debitantski nastup s pjesmom "Noći pijane".

Bivši premijer Orešković sa suprugom Sanjom ima i kći Emmu koja je nedavno diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dok Ella u Španjolskoj studira psihologiju.

Uoči svojeg nastupa na Dori, Ella se pohvalila da hrvatski priča bolje od tate, koji je ostao upamćen po legendarnoj izjavi o "hrvatskim građevinama" za vrijeme svojeg mandata.