Ella Orešković na Dori se natječe s pjesmom "Come this way" za koju je stihove napisala sama. Na crvenom tepihu uoči natjecanja pojavila se u dugačkoj bijeloj haljini.

Sve je spremno za ovogodišnje izdanje Dore, a izvođači su stigli u Opatiju te su prošetali crvenim tepihom.

Među natjecateljima je i 21-godišnja Ella Orešković, koja se na crvnom tepihu pojavila u dugoj elegantnoj bijeloj haljini te je stil upotpunila cipelama na visoku petu. Naizgled obična, Ellina haljina oduševila je mnoge zbog otvorenih leđa, a sjajno je istaknula figuru mlade pjevačice.

Inače, Ellin otac je dobro poznat hrvatskoj javnosti. Tihomir Orešković bivši je hrvatski premijer, a njegova kćer na Dori će pjevati na engleskom. Ella se pak pohvalila da hrvatski priča bolje od tate, a otkrila je i kako je njezina obitelj bila presretna kada su došli rezultati natječaja Dore na kojem je prošla njezina pjesma.

Orešković će se na natjecanju predstaviti pjesmom "Come this Way" za koju je stihove napisala sama dok je autor glazbe Siniša Reljić Simba. Na natjecanju za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za Pjesmu Eurovizije je ukupno 14 izvođača.