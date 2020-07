Katy Perry objasnila zašto je Orlando Bloom gol veslao na odmoru u Italiji prije četiri godine.

Četiri godine nakon što je njezin zaručnik Orlando Bloom snimljen u trenutku kada je gol golcat veslao na daski u moru za vrijeme ljetnog odmora u Europi, njegova trudna zaručnica Katy Perry odlučila je o svemu progovoriti i zapravo pokušati objasniti tu čudnovatu situaciju.

Naime, Katy je gostovala u emisiji "The Howard Stern Show" te je priznala kako ju je Orlando čak pokušao nagovoriti da mu se gola pridruži na veslanju, ali ona nije htjela na to pristati, već je odlučila odjenuti kupaći kostim.

Eksplicitne fotografije možete pogledati ovdje.

Fotografije su, očekivano, u vrlo kratkom roku postale viralne, a mnogi su opazili impozantnu veličinu Orlandove muškosti, što je pridonijelo brzini njihovih širenja bespućima interneta. No glumac danas inzistira na tvrdnjama da njegova veličina nije toliko impresivna kako se to činilo na spornim fotografijama

"Stvarno nije tako velik. Stvari na fotografijama snimljene s velikim optičkim lećama mogu postati izdužene. To je optička iluzija. Moj glasnogovornik bio me nazvao i rekao kako to nije najgora stvar u cijeloj situaciji jer su prije svega bile objavljene fotografije na kojima je sve bilo prekriveno crnim pravokutnikom pa se našalio i pitao me imam li dovoljno veliku crnu kutiju da se pokrijem. Uskoro je nekome sinulo kako bi mogli ukloniti cenzuru jer će fotografije bez nje vrijediti više", izjavio je Orlando prije nekoliko godina upravo u intervjuu s DJ-em Sternom.

Voditelja je između ostalog zanimalo u čemu je zapravo bila poanta golog veslanja, a ona mu je objasnila da se slavni glumac tako želio uklopiti.

"Pa to je bilo u Europi. I iskreno, bilo je poprilično hladno nekih tjedan dana, ali gdje god smo se okrenuli, ljudi su bili goli, to je Europa, to je Italija. Mislim da se želio uklopiti s tamošnjim mještanima i to je bilo već na kraju putovanja", objasnila je.

Dodala je i kako se slavni glumac znao našaliti na račun svojih golih fotografija i uvjeravao ju je da će biti popularnije na Twitteru nego filmovi "Gospodar prstenova" i "Pirati s Kariba" u kojima je glumio.

"Prvo sam samo kolutala očima na to, ali odjednom kada su se brojke na Twitteru počele povećavati, pitala sam se kako je to moguće", priznala je.

Katy i Orlando u vezi su od 2016. godine, a on ju je zaprosio na samo Valentinovo 2019. godine. Ovog su ljeta planirali vjenčanje u Japanu, ali su sve stavili na čekanje zbog pandemije koronavirusa. A Katy je i pred samim krajem trudnoće, što znači da njihovo prvo dijete samo što nije stiglo na svijet.