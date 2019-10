Orlando Bloom komentirao je vlastite eksplicitne fotografije nastale na odmoru sa zaručnicom Katy Perry.

Zgodni holivudski glumac Orlando Bloom snimljen je potpuno gol 2016. godine, dok je veslao na dasci u društvu zaručnice i pjevačice Katy Perry.

Fotografije su, očekivano, u vrlo kratkom roku postale viralne, a mnogi su opazili impozantnu veličinu Orlandove muškosti, što je pridonijelo brzini njihovih širenja bespućima interneta.

No glumac danas inzistira na tvrdnjama da njegova veličina nije toliko impresivna kako se to činilo na spornim fotografijama, koje možete pogledati ovdje.

"Stvarno nije tako velik. Stvari na fotografijama snimljene s velikim optičkim lećama mogu postati izdužene. To je optička iluzija. Moj glasnogovornik bio me nazvao i rekao kako to nije najgora stvar u cijeloj situaciji jer su prije svega bile objavljene fotografije na kojem je sve bilo prekriveno crnim pravokutnikom pa se našalio i pitao me imam li dovoljno veliku crnu kutiju da se pokrijem. Uskoro je nekome sinulo kako bi mogli ukloniti cenzuru jer će fotografije bez nje vrijediti više", izjavio je Orlando u intervjuu s DJ-em Howardom Sternom.

O incidentu je bio obavijestio bivšu suprugu i majku svog djeteta, manekenku Mirandu Kerr, i najavio joj što može očekivati u medijima.

"Poslao mi je u poruku u kojoj je napisao da je osramoćen i da će se pojaviti neke fotografije. Samo me htio obavijestiti o tome da se ne šokiram, a ja sam se pitala što ti je bilo da si veslao gol, o čemu si razmišljao", izjavila je bila Miranda u intervjuu za australijsku radijsku postaju Kyle & Jackie O.

42-godišnji glumac uz to je progovorio o vlastitoj povijesti konzumiranja droga, i to u vrijeme kada je bio tinejdžer.

"Kada sam imao 16 godina, eksperimentirao sam sa svime i svačime. Zbog trave sam postao jako paranoičan, ne mogu paničariti", priznao je iskreno Orlando.