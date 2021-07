Katie Price prošlog je mjeseca otišla na nekoliko operacija odjednom u Turskoj, a sada su izašle fotografije njezina izgleda tijekom oporavka.

Britanska starleta Katie Price (43) vjerojatno ni sama ne zna koliko je plastičnih operacija prošla, a zbog posljednjih koje je imala prošli mjesec trpjela je užasne bolove i osjećala se kao čudovište, kako je sama rekla.

Tabloid The Sun objavio je ekskluzivne fotografije Katie nakon što je u Turskoj imala brazilsko podizanje stražnjice, liposukciju i podizanje očnih kutova i usana. Slike su šokantne i pokazuju Price natečenog lica te s masnicama ispod očiju. Usto ima zalijepljene flastere po cijelom licu i zavoj ispod brade.

Katie na njima nosi i kateter i cjevčice pune krvi. "Osjećala je užasnu bol nakon što je prošla postupak u kojem su joj masnoće ubrizgali u stražnjicu, oči podignuli da ima mačji izgled, podignuli usnice da izgledaju punije te napravili liposukciju bedara i noga", ispričao je izvor za The Sun.

Privukla je pozornost javnosti nedavno nakon operacija kada se požalila kako izgleda. "Iskreno, kao da sam bila u paklu i vratila se natrag, bilo je stravično. Oh, moj Bože, izgledam kao da sam izašla iz horor-filma", rekla je.

Unatoč svemu bila je sretna što je sve prošlo prema planu nakon što je imala zahvate kod vrhunskog turskog doktora. Price je otišla na liposukciju nakon što su ona i 11 godina mlađi zaručnik Carl Woods odlučili da će ići na umjetnu oplodnju da bi dobili zajedničko dijete.

Požalila se ranije da nije mogla smršavjeti nakon što je slomila nogu prošle godine na odmoru u Turskoj.

Inače, Katie iz prošlih veza i brakova ima petero djece, a s Carlom je od lipnja prošle godine. Starleta se proslavila još 1996. modelingom i pojavljivanjem u tabloidima The Sun i The Daily Mail pod imenom Jordan. Nekoliko godina kasnije sudjelovala je u reality showu "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", u kojem je upoznala glazbenika i poduzetnika Petera Andrea (47).

Katie i Peter vjenčali su se 2005., a onda pokrenuli franšizu realityja o njihovu životu kojih je bilo čak desetak. Dokumentirali su neke ključne trenutke poput upoznavanja, vjenčanja i rođenja njihove djece.

Par je dobio sina Juniora Savvu u lipnju 2005., a kćer Tiaamiiju Crystal dvije godine kasnije. Katie je u travnju 2009. izgubila bebu u 10. tjednu trudnoće i već mjesec dana kasnije ona i muž su objavili da se razvode. Nakon rastave svako od njih dobilo je zasebnu reality emisiju.

Još se nije uspjela ni službeno razvesti od Andrea, a već je u srpnju 2009. započela vezu s MMA borcem i glumcem Alexom Reidom. Par se brzo vjenčao, u veljači sljedeće godine na privatnoj ceremoniji u Las Vegasu. Kasnije su svoju ljubav potvrdili na crkvenom vjenčanju u Velikoj Britaniji, a sve su snimale kamere za njezin reality.

Kako su brzo izrekli sudbonosno da, tako su se brzo i razišli. Par je počeo odvojeni život u siječnju 2011., a razveli su se u ožujku 2012. Glavni razlog njihova razvoda bilo je nerazumno ponašanje.

No Katie nije izgubila vjeru u ljubav i brak te se u siječnju 2013. udala za trećeg muža Kierana Haylera na Bahamima. U kolovozu te godine starleta je rodila njihova sina Jetta. Godinu dana kasnije rodila je kćerkicu Bunny. No nekoliko mjeseci prije njezina rođenja Price je optužila Kierana da ima izvanbračnu aferu i pokrenula razvod.

Ipak, supružnici su se uspjeli pomiriti pod uvjetom da Hayler ide na terapiju za ovisnike o seksu, a svoje bračne zavjete obnovili su u veljači 2015. Dvije godine kasnije ponovno su obnovili bračne zavjete na Maldivima. Ipak, ni to ih nije spasilo i Katie je 2018. pokrenula razvod zbog njegove izvanbračne afere.

Dok je postupak rastave trajao, starleta je u lipnju 2019. objavila da je zaručena za Krisa Boysona, a samo mjesec dana kasnije su se razišli. Njezin razvod od Kierana okončan je početkom ove godine.

Zanimljivo je da je Price u prosincu 2019. proglasila bankrot, a mnogi su smatrali da su razlog za to upravo njezine brojne operacije, čiji broj valjda ni sama ne zna.