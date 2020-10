Chloe Ferry i Laura Brown su obožavateljice kozmetičkih zahvata zbog čega su zajedno otišle u Tursku.

Dok neki putuju u druge zemlje jer ih žele razgledati i upoznati njihovu kulturu, to nije slučaj sa zvijezdama realityja Chloe Ferry (25) i Laurom Brown (31).

Chloe i Laura, koje su poznate po showovima "Geordie Shore" i "Ex on the Beach", vratile su se u Veliku Britaniju sa zajedničkog putovanja. Starlete su ponosno pokazale rezultate svoje turske avanture tijekom koje su išle na kozmetičke zahvate.

Dok je Chloe ponovno sređivala grudi, Laura je dotjerala svoj nos. Obje su istaknule promjene na sebi. Ferry je nosila crne tajice i uski topić koji je stisnuo njene grudi pa je imala dojmljivi dekolte, a sa strane kod pazuha joj se nazirao flaster. Uz to je uskladila bijelu zaštitnu masku za lice i bež baloner.

Brown je također imala tajice te bijelu, majicu koja joj je otkrivala trbuh i u jednom trenutku je maknula zaštitnu masku kako bi pokazala svoj novi nos. Inače, Turska je poznata kao popularna destinacija za plastičnu kirurgiju jer su tamo, kako često naglašavaju zvijezde, povoljnije cijene i kvalitetna usluga.

Na zahvate u tu zemlju odlazi i britanska starleta Katie Price koja je neprepoznatljiva zbog svih tih transformacija, a umalo je i bankrotirala zbog njih. Inače, Chloe se ne srami svojih operacija i dijeli fotografije na Instagramu nakon zahvata na grudima. Ranije je rekla da potrošila mnoge više od 50.000 funti kako bi poboljšala svoj izgled.

Naglasila je i kako ne namjerava stati s operacijama, iako ju obožavatelji mole jer ne liči na sebe.