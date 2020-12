Kate Moss i Frank Sinatra upoznali su se na njegovu tulumu kada je ona imala 21 godinu i bila je u vezi s Johnnyjem Deppom. Nakon 25 godina ispričala je sve o njihovu susretu.

Supermodel Kate Moss bila je opčinjena Frankom Sintarom kada ga je upoznala prije 25 godina. Moss je imala 21 godinu i bila je najpoznatija manekenka na svijetu kada je s tadašnjim dečkom Johnnyjem Deppom bila na rođendanskoj zabavi legendarnog pjevača.

"Frank Sinatra me opčinio i onesvijestila sam se! I dalje je imao onaj sjaj u svojim plavim očima. Sjedila sam na njegovu tulumu i pušila cigaretu kada me primijetio te me došao pozdraviti. Pozvao je svoje tjelohranitelje kako Johnny ne bi mogao doći blizu te me pitao kako sam. Samo sam mu čestitala rođendan i ostala bez teksta. Poljubio me u usta te mi je dao cigaretu", prisjetila se Kate u intervjuu za Vogue.

Slavna manekenka dala je veliki intervju za siječanjsko izdanje Voguea, na čijoj je i naslovnici, a ispričala je brojne detalje o svom životu. Osvrnula se i na karijeru svoje kćeri Lile Grace (18) koja je nedavno debitirala na modnim pistama. "Jako je emotivno vidjeti Lilu na modnoj pisti i moram priznati da sam jako bila nervozna zbog nje. Gledala sam show kod kuće s prijateljicama i kada se pojavila bila sam jako ponosna", ispričala je Moss.

Jedna od najpoznatijih manekenki u povijesti modne industrije Lilu Grace je dobila s bivšom dečkom Jeffersonom Hackom, a od 2015. godine ljubi Nikolaija Von Bismarcka. Moss se na modnim pistama pojavila prvi put davne 1992. godine nakon što ju je lovac na talente uočio u zračnoj luci JFK u New Yoeku.