Kate Moss jedna je od najpopularnijih manekenki na svijetu, a dokazala se i kao izvrsna poduzetnica. Čitavu karijeru prate je skandali, a na njezin 46. rođendan prisjetili smo se detalja iz života bivše kraljice tuluma.

Kate Moss bez sumnje je jedna od najvećih manekenki na svijetu, a tijekom svoje turbulentne karijere plijenila je medijsku pažnju gdje god bi se pojavila. Osim mode, najpoznatija je po svom tulumarenju te vezi s Johnnyjem Deppom, čiji se detalji i dandanas prenose po medijima. Unatoč svim teškoćama, Kate Moss danas je uspješna poduzetnica, a otkrivamo detalje njezina života koji su manje poznati.

Sarah Doukas, osnivačica Storm Model Mangementa, otkrila je Kate Moss kada joj je bilo tek 14 godina, i to u Zračnoj luci JFK u New Yorku. Moss se s obitelji vraćala s Bahama u Veliku Britaniju, a zapela je za oko agentici zbog svoje ljepote. S tek 16 godina prvi put je osvanula na naslovnici časopisa "The Face".

Poznata reklama za Calvina Kleina u čijem je editorijalu Moss bila s Markom Wahlbergom manekenki je bila užasno iskustvo. Ispričala je kako je tada imala 16 godina, a prisjetila se da je prolazila kroz živčani slom te je često plakala u WC-u na snimanju. Bila je u nekoliko kampanja Calvina Kleina, a spomenuta kampanja ostala joj je u najgorem sjećanju te dva tjedna nakon toga nije mogla ustati iz kreveta.

S kolegicom Naomi Campbell bila je najbolja prijateljica godinama, što ne čudi s obzirom na to da su obje iz Londona, a karijere u svijetu mode cvjetale su im u isto vrijeme. Jedan od najbližih prijatelja joj je dizajner Marc Jacobs, a čak su skupa otišli na Met Galu 2009. godine.

Osim u modnoj, Moss je aktivna i u glazbenoj industriji. Gostovala je kao glumica u spotu The White Stripesa, Eltona Johna i Marianne Faithfull, a vokalnu suradnju imala je s Oasis i The Lemonheadsima.

Tijekom 90-ih Moss je vjerno pohodila sve najveće tulume u to vrijeme, a ubrzo je postala poznata po tome da može pošmrkati tri grama kokaina i popiti litru votke u rekordnom roku.

Među brojnim tračevima koji je prate, Kate Moss navodno se našla i u ljubavnom trokutu s Judeom Lawom i njegovom bivšom ženom Sadie Frost. Frost i Moss započele su ljubavnu vezu nakon što je manekenka prekinula s Johnnyjem Deppom, a Law im se navodno u nekoliko navrata pridružio u krevetu. Kate Moss bila je tri godine u vezi s glazbenikom Peteom Dohertyjem, koji je poznat po razvratnom životu što se droge tiče. Tabloidi su ih uhvatili kako konzumiraju drogu, što je rezultiralo time da je Kate izgubila 4 milijuna dolara vrijedne ugovore s klijentima.

Manekenka se 2011. godine udala za gitarista benda The Kills Jamieja Hincea, a rastali su se 2016. godine.

Britanski slikar Lucian Freud naslikao je golu Kate Moss dok je bila trudna s kćeri Lilom. Umjetničko djelo 2005. godine na aukciji je prodano za 5 milijuna dolara.

Osim partijati Kate Moss voli i kuhati. Pogotovo kada se radi o džemu. Jako je ponosna na svoj domaći džem, za koji kaže da je "za prste polizati".

Malo je poznato da je Kate Moss ovisna o čaju te pije do 15 šalica dnevno, modnu inspiraciju crpi od Micka Jaggera, pomoćna je urednica britanskog Voguea, Jerry Hall njezin je idol, nije prirodna plavuša te nikada ne baca odjeću jer sve čuva za svoju kćer Lilu. Kate Moss sigurno neće prestati iznenađivati, a samo čekamo njezine sljedeće javne istupe.