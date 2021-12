Kasandra se posljednji put u javnosti pojavila sada već davne 2007. godine, a još onda se pričalo da je teško bolesna.

Domaću javnost je šokirala smrt pjevačice Davorke Ručević Kasandre koja je preminula u 55. godini, a nekadašnja zvijezda hrvatske dance scene već dugo godina nije viđena u javnosti.

Posljednji put se pojavila na rođendanu bivšeg menadžeta Vladimira Mihaljeka Mihe 2007. godine nakon čega je samo nestala. Kružile su priče da je teško bolesna, a nije se oglasila sve do prije godinu dana i to zbog nastupa Lane Klingor Mihić u showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato".

Naime, Lana je u showu izvela njezinu pjesmu "Kazna", a Kasandra joj se javila preko menadžera Zorana Škugora. "Gledala sam. Nemam Lanin broj, prenesi joj. Ista je, odlična je", pohvalila ju je Kasandra.

Upravo Zoran Škugor za DNEVNIK.hr je potvrdio tužne vijesti o Kasandrinoj smrti. Rekao je da je u ponedjeljak tijekom dana čuo tužnu vijest te ju je pokušao kontaktirati na telefon putem kojeg su se i ranije čuli, no nitko se nije javio. "Dobio sam od prijatelja obavijest o smrti osobe koja je preminula 3. prosinca ove godine, a sudeći po informacijama, to je ona. Zaista mi je žao", rekao nam je. Dodao je kako je istina da su planirali njezinu povratničku turneju, no zbog njezine bolesti je nisu realizirali.

Kasandra se proslavila 90-ih pjesmama "Nisi ti jedini na svijetu", "I've got a feelin' " i obradom pjesme "Sladoled" Jasenka Houre.

Nakon velikog uspjeha povukla se sa scene, a kasnije se saznalo da je pjevačica bolovala od endometrioze, zbog čega nije mogla nastaviti karijeru. Ipak, u intervjuu za 24sata u siječnju ove godine je ispričala i kako je sa scene otišla jer nije htjela pošto poto biti u javnosti i privlačiti pozornost. "Imala sam endometriozu, nisam mogla hodati, ni dogovoriti kavu s frendicom", rekla je onda.

Kako su pisali domaći mediji, Kasandra je živjela mirnim životom. Prije nekoliko godina je sama pjevačica otkrila da je imala izvanmateričnu trudnoću te izgubila voljenog muškarca.

