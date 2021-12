Kasandra se proslavila 90-ih godina pjesmama "Nisi ti jedini na svijetu", "I Got A Feeling" i obradom pjesme "Sladoled".

Naša slavna pjevačica Davorka Ručević, poznatija kao Kasandra preminula je u 55. godini. Vijest je za DNEVNIK.hr potvrdio njezin bivši menadžer Zoran Škugor.

Rekao je da je u ponedjeljak tijekom dana čuo tužnu vijest te ju je pokušao kontaktirati na telefon putem kojeg su se i ranije čuli, no nitko se nije javio. "Dobio sam od prijatelja obavijest o smrti osobe koja je preminula 3. prosinca ove godine, a sudeći po informacijama, to je ona. Zaista mi je žao", rekao nam je. Dodao je kako je istina da su planirali njezinu povratničku turneju, no zbog njezine bolesti je nisu realizirali.

Kasandra se proslavila 90-ih pjesmama "Nisi ti jedini na svijetu", "I Got A Feeling" i obradom pjesme "Sladoled" Jasenka Houre. Upravo spot za pjesmu "I Gotta Feeling" smatrao se dotad najskupljim spotom u hrvatskoj glazbenoj produkciji.

Nakon velikog uspjeha povukla se sa scene, a kasnije se saznalo da je pjevačica bolovala od endometrioze, zbog čega nije mogla nastaviti karijeru. Ipak, u intervjuu za 24sata u siječnju ove godine je ispričala i kako je sa scene otišla jer nije htjela pošto poto biti u javnosti i privlačiti pozornost. "Imala sam endometriozu, nisam mogla hodati, ni dogovoriti kavu s frendicom", rekla je onda.

Kako su pisali domaći mediji, Kasandra je živjela mirnim životom. Prije nekoliko godina je sama pjevačica otkrila da je imala izvanmateričnu trudnoću te izgubila voljenog muškarca.

