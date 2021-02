Justin Timberlake na Instagramu je odgovorio na brojne komentare nakon što je dokumentarac o Britney Spears ugledao svjetlo dana. Ispričao se svojoj bivšoj djevojci, ali i kolegici Janet Jackson.

Justin Timberlake je na svom Instagramu objavio ispriku Britney Spears i Janet Jackson zbog svog ponašanja u prošlosti. Detalji o njegovom ponašanju izašli su na vidjelo u dokumentarcu "Framing Britney Spears" koji je izazvao kontroverze, a obožavatelji su doveli u pitanje neke njegove odluke.

Fanovi su počeli masovno komentirati njegov odnos prema Britney Spears, koja mu je u to vrijeme bila djevojka, ali i prema kolegici Janet Jackson nakon što joj je u poluvremenu Superbowla ispao dio kostima te je slučajno pokazala grudi. Timberlake je priznao kako je profitirao od industrije koja odobrava razisam i mizoginiju.

"Vidio sam poruke koje su mnogi pisali na društvenim mrežama i želim na to odgovoriti. Iskreno mi je žao zbog perioda u mom životu tijekom kojeg su moji potezi doprinijeli ionako problemu te što nisam progovorio o onome što je bilo tada potrebno. Razumijem da sam se ponio krivo i da sam profitirao od sistema koji je širio rasizam i mizoginiju. Posebno se želim ispričati Britney Spears i Janet Jackson, jer mi je stalo do njih i znam da sam pogriješio. Cijela industrija je puna mana", napisao je Timberlake na Instagramu.

Dokumentarac o Britney imao je veliki odjek u svijetu otkad je izašao prošlog petka. Istražuje kako se pjevačica proslavila, okrutno ponašanje medija prema njoj, njezino mentalno zdravlje i bitku s ocem Jamiejem Spears, kojeg je sud imenovao njezini skrbnikom. Dokumentarac je počeo s prikazom pokreta "Oslobodite Britney", njegovim prosvjedima i videima na društvenim mrežama. On je nastao kao posljedica Britneyine legalne bitke s ocem i tvrdnji njezina odvjetnika da se pjevačica boji svog oca i neće više nastupati ako on bude odlučivao o njezinoj karijeri. Jamie više ne odlučuje o njezinu privatnom životu, no donosi konačne odluke o njezinim financijama.