Britney Spears (39) oglasila se o dokumentarcu "Framing Britney Spears", koji je izazvao kontroverze i zabrinuo obožavatelje jer stavlja u fokus njezin problematični odnos s ocem Jamiejem Spearsom.

"Svaka osoba ima svoju priču i svoj udio u pričama drugih ljudi! Svi mi imamo toliko različitih, svijetlih, lijepih života! Upamtite, bez obzira na to što mislimo o životu neke osobe, to je ništa usporedivo s pravom osobom koja živi iza objektiva", napisala je Britney na Twitteru.

Iako pjevačicu prati više od 55 milijuna ljudi, objavu je lajkalo samo oko 25.000 njih, a oko tisuću je komentiralo njezine riječi. "Volimo te i podržavamo", "Brit, ako želiš kontrolu nad svojim novcem, to je jedna stvar, ali kad tvoj dečko ima više utjecaja na to nego ti, to bi trebao biti znak za uzbunu", "Oslobodite Britney", napisali su njezini pratitelji.

Naime, većina njih i dalje ne vjeruje da Spears upravlja sama svojim profilima na društvenim mrežama, nego da su pod kontrolom njezina dečka Sama Asgharija (27) i drugih ljudi.

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives 🌹🌸🌷🌼!!! Remember, no matter what we think we know about a person's life it is nothing compared to the actual person living behind the lens 📷✨ !!!!