Britney Spears stekla je popularnost već prvim singlom "...Baby One More Time" 1998. i privlačila pozornost vezom s Justinom Timberlakeom, a javnost je jako zabrinuo njezin nasilni ispad 2007.

Britney Spears (39) već je od malih nogu gradila svoju karijeru u televizijskom showu "Disney's Mickey Mouse Club" i pred njom je bila svijetla budućnost, no slomila se pod teretom slave.

Britney, koja je odrasla u Kentwoodu, prvi put je pokazala svoje vokalne vještine kada je imala 10 godina. Naime, sudjelovala je u natjecanju pjevanja "Star Search" 1992. Nakon toga je postala dio showa "The All New Mickey Mouse Club", a tamo je upoznala i Christinu Aguileru, Ryana Goslinga i Justina Timberlakea koji su također počinjali svoje karijere kao djeca.

Kada je završilo emitiranje te emisije, Spears je kao 15-godišnjakinja potpisala ugovor s diskografskom kućom Jive Records pa je u listopadu 1998. objavila svoj prvi single “… Baby One More Time" koji je postao svjetski hit.

"Znala sam da je to odlična pjesma. Bila je drukčija i sviđala mi se", rekla je Britney 2018. na 20. godišnjicu izlaska popularnog singla.

Spears je gradeći glazbenu karijeru privlačila pozornost i svojim ljubavnim životom. Krajem 90-ih je bila u vezi s Justinom Timberlakeom, tada vodećim pjevačem benda 'N Sync. Bili su glavna tema u Hollywoodu, a Britney je izazivala još više zanimanja kada je kao 18-godišnjakinja javno istaknula da je djevica, odnosno da nije imala seksualni odnos.

No kasnije je odlučila ignorirati pitanja medija o toj temi. "Da barem nisam nikad rekla da sam djevica. To je privatno", odbijala je reći više detalja.

Javnost je 2002. iznenadio njen prekid s Justinom, a navodno je to bio rezultat njezine nevjere. Pjevač je uskoro napisao svoj singl "Cry Me a River" u kojem je navodno opjevao njenu prevaru i u glazbenom spotu se pojavila žena nalik Britney.

Strani mediji su svojedobno pisali da je Spears prevarila Timberlakea s koreografom Wadeom Robsonom. Pjevačica je s njime surađivala na svojim glazbenim spotovima, a Robson je radio i s Justinom. Kako su pisali američki mediji, pjevač je otkrio da ga Britney vara s Wadeom nakon što je našao njegovu poruku u njezinoj sobi.

"Prekid je apsolutno bio bolan za mene. Ne mogu imati beznačajne veze sa ženama. Moram naći onu pravu da bih bio s njom", rekao je tada Timberlake. No ni on ni Spears nisu rekli pravi razlog prekida, samo da im je teško pao.

Kasnije je pjevač progovorio u nekoliko intervjua o Britneyinom glumljenju nevinosti u javnosti. Istaknuo je da su spavali skupa, iako je ona cijelo vrijeme tvrdila drukčije.

Spears je brzo od slatkice postala seks simbol, a 2003. je privukla pozornost cijelog svijeta jednim prizorom. Naime, pjevačica je s pop divom Madonnom izvela duet na dodjeli nagrada "MTV Video Music Awards" i tijekom nastupa su se poljubile.

Iste godine je njezina pjesma "Toxic" bila veliki hit, a nastavila je intrigirati i ljubavnim životom. Britney se 2004. udala za prijatelja iz djetinjstva Jasona Alexandera u Las Vegasu, no samo 55 sati kasnije njihov brak je poništen.

Nakon toga se počela viđati s plesačem Kevinom Federlineom i zaručili su se već nakon tri mjeseca veze, a snimili su i svoj reality "Britney i Kevin: Chaotic". Vjenčali su se u rujnu 2004.

U manje od godinu dana braka dobili su sina Seana Prestona i u veljači 2006. Britney je dospjela u medije jer joj je sin bio u krilu dok je upravljala autom umjesto da ga je stavila u sjedalicu. "Bila sam prestrašena da će fizički agresivni paparazzi ugroziti mene i bebu. Instinktivno sam zaštitila dijete, ali oni su nas nastaviti uhoditi. Volim svoje dijete i učinila bih sve da ga zaštitim", branila se tada pjevačica.

Spears je u rujnu 2006. dobila drugog sina Jaydena s Federlineom, a samo tri mjeseca kasnije par se razišao. Pjevačica je podnijela zahtjev za razvodom navodeći kao razlog nepomirljive razlike. Iste te 2006. je često viđena kako tulumari po Los Angelesu skupa s Paris Hilton i Lindsay Lohan.

No trenutak koji je šokirao svijet dogodio se 2007. kada je Britney fotografirana u frizerskom salonu kako brije svoju dugu kosu, a potom u trenutku bijesa udara kišobranom fotografov auto. Američki mediji su objasnili da je to rezultat njene neliječene mentalne bolesti, borbe s ovisnošću o drogi i alkoholu i brakorazvodne parnice s Kevinom s kojim se nije mogla dogovoriti o skrbništvu nad sinovima.

Unatoč svemu Spears se pokušala vratiti na glazbenu scenu 2007. izvodeći pjesmu "Gimme More" na dodjeli "MTV Music Awards". No umjesto toga je naišla na kritike javnosti.

Nekoliko mjeseci kasnije Britney je ponovno je imala problema i hospitalizirana je na 72 sata, a otac Jamie Spears je imenovan njezinim skrbnikom. Ipak, još jednom je pjevačica pokazala koliko su kod nje česti usponi i padovi, bilo da se radi o privatnom životu, bilo karijeri.

Krajem 2008. je objavila svog šesti glazbeni album "Circus" i oduševila brojne obožavatelje. Njeno stanje se dosta popravilo i otišla je na turneju nazvanu po albumu i ostvarila je rekordnu zaradu. Objavila je i albume "Femme Fatale" i "Britney Jean", a krajem 2013. je izašao njezin show "Britney: Piece of Me" koji se emitirao sljedeće četiri godine, iako se planirao na samo dvije godine.

Iako je njezina karijera krenula na bolje, Spears se u privatnom životu morala opet boriti s bivšim mužem Federlineom. Naime, on je tražio još alimentacije navodeći kao razlog njihove sinove. "Britney je ljuta jer traži još novca budući da ona već sve plaća. Sinovi su cijeli njen svijet. Nevjerojatna je majka", ispričao je izvor blizak pjevačici.

Kako bi okončala prepirke i sudske borbe, Spears je pristala plaćati dodatnih 15.000 dolara Kevinu, koji je slabo radio kao DJ, što je na kraju ispalo 35.000 dolara alimentacije mjesečno.

Britney je 2019. odlučila opet staviti karijeru u drugi plan zbog bolesti svog oca Jamieja. "Imamo poseban odnos i želim biti sa svojom obitelji u ovakvim trenucima kao što su oni bili uvijek uz mene. Zahvaljujem se svojim obožavateljima na ljubavi i podršci", istaknula je tada.

Prema pisanjima američkih medija, pjevačica se nekoliko mjeseci kasnije prijavila na liječenje u ustanovu za mentalne bolesti jer je zabrinutost zbog očeve smrti utjecala na nju.

Inače, Britney je od 2016. u vezi s plesačem i osobnim trenerom, 26-godišnjim Samom Asgharijem za koju javnost tvrdi da ju iskorištava radi novca i slave. Također tvrde da ju vara.

Pjevačica brine obožavatelje i objavama na Instagramu za koje mnogi tvrde da nisu njezine i da joj netko drugi vodi profil. U travnju prošle godine Spears je šokirala javnost bezbrižno objašnjavajući kako je zapalila svoju kućnu teretanu.

"Bila je to nesreća, ali da, ja sam zapalila teretanu. Prošla sam pored vrata teretane i vidjela plamenove. Božjom milošću alarm se ubrzo ugasio i nitko nije ozlijeđen. Nažalost, sada su mi ostala samo dva komada opreme i jednostrano ogledalo. Ali moglo je biti gore, tako da sam zahvalna. Ionako više volim vježbati vani", istaknula je Britney koja je ostavila upaljene svijeće.

Pjevačica je u videu progovorila što se dogodilo, a onda nastavila bezbrižno pokazavati pratiteljima koje vježbe mogu napraviti s utezima i bez sprava.

Britney je prošlog tjedna iznenadila javnost objavivši da priprema novi glazbeni album s dečkom Samom, a da će ga producirati američki reper Dr. Dre. Inače, Spears je u svojoj karijeri prodala više od 100 milijuna albuma i 100 milijuna singlova. U lipnju 2010. Spears je bila na šestom mjestu Forbesove liste 100 najpoznatijih slavnih osoba na svijetu.