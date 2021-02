Josipa Lisac podijelila je nekoliko fotografija Karla Metikoša, kojem je rođendan bio 8. veljače, a na nekima su zajedno.

Josipa Lisac posvetila je nekoliko dirljivih objava svojoj pokojnoj ljubavi, glazbeniku Karlu Metikošu za njegov rođendan.

Naime, Karlo je preminuo 10. prosinca 1991., a da je živ, prije nekoliko bi dana imao rođendan.

"Sreća, to je svaki susret s njim, njegov dah na licu mom. Sreća, njegov korak, njegov glas, nježni poljupci kroz noć, sasvim jednostavno ON", napisala je Josipa.

Objava pjevačice je probudila emocije u njezinim pratiteljima. "Takvih ljubavi je jako malo.. Gotovo ih nema..", "I svaki put se iznova rasplačem", "Ja vam se divim, Josipa...", "Ljubav je Josipa i Karlo", "Koja ljubav! Predivna!", Sinonim za ljubav, Josipa i Karlo", komentirali su.

Inače, Josipa i Karlo upoznali su se 1971. godine, kada je njoj bilo samo 19 godina. Karlo je tada već bio uspješan glazbenik, a izjavio je kako je odmah pri prvom susretu s njom osjetio da postoji netko izvanserijski, tko zaslužuje njegovu pažnju. To se dogodilo i Josipi, koju je osvojio na prvi pogled.

Zajednički život započeli su dvije godine kasnije kada je nastao i njihov album "Dnevnik jedne ljubavi" koji do danas slovi za jadno od najboljih rock ostvarenja domaće diskografije, što je potvrđuje i Porin za antologijsko ostvarenje hrvatske glazbe koji je Josipi za ovaj album dodijeljen 2015. godine.

Od 1977. do 1980. godine Josipa i Karlo živjeli su u SAD-u, točnije u New Yorku, gdje su ostvarili ugovor s jednom diskografskom kućom i prije povratka u Hrvatsku snimili album "Made in USA".

Iako se nikad nisu vjenčali, bila je to ljubav o kojoj se i danas priča, a nije prestala ni nakon njegove iznenadne smrti 10. prosinca 1991. godine.

"Karlo će zapravo živjeti zauvijek. Učinio je fantastične pjesme, napravio je taj Dnevnik jedne ljubavi i on bi rekao da sam samo to napravio bilo bi dosta, da sam samo jednu pjesmu napravio bilo bi dosta. A napravio je puno toga i to je vječno. On će živjeti vječno'', rekla je Josipa 2019. godine za In magazin.