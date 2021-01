Josipa Lisac je za Dnevnik Nove TV otkrila što misli o Lady Gaginoj izvedbi američke himne na inauguraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena.

I dan nakon inauguracije novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena svi pričaju o tome tko je što odjenuo, tko je kakvu poruku poslao, ali i kako je otpjevana himna.

Himnu je izvela Lady Gaga, a na inauguraciji predsjednika Milanovića "Lijepu našu" pjevala je Josipa Lisac, pa je za Dnevnik Nove TV iznijela svoje dojmove o izvedbi američke pjevačice.

"Lady Gaga bila je uzbuđena i sretna na inauguraciji. Njena izvedba himne bila je jednostavna, prosječna i baš zbog toga je i uspjela dodirnuti veliki dio pučanstva", prokomentirala je Josipa čija će izvedba himne na inauguraciji hrvatskog predsjednika još dugo ostati upamćena.

Priznala je i da s radom američke pjevačice uopće nije bila upoznata.

"Informirala sam se o njenom glazbenom i vizualnom izričaju te shvatila da su mnogi tek tada primijetili - mene. Godine pune atraktivnih, ekstravagantnih, neuobičajenih vizualnih izričaja bile su im do tada čudne. A onda se tamo daleko pojavi osoba sličnog svjetonazora i ja postajem super, cool, vrh, zakon! Da li su to naši kompleksi? Tek kad vani vidiš nešto lijepo, shvatiš da to već dugo imaš doma", kazala je Lisac.

Nakon Gage na pozornicu je došla Jennifer Lopez i otpjevala pjesmu "This Land is Your Land".

"Upravo zbog toga što je to pjesma koja je inkluzivna, uključuje sve Amerikance. Njima je upravo sad jedinstvo potrebno i zbog toga je J.Lo i odabrala tu pjesmu", smatra glazbeni kritičar Hrvoje Horvat.

Lopez je tijekom izvedbe i s pozornice poručila: "Jedna nacija pod Bogom nedjeljiva, sa slobodom i pravdom za sve!", i to na španjolskom.

"Očekivano je da je uključila ovaj dio na španjolskom jeziku zbog toga što je ona porijeklom iz Latinske Amerike i zbog toga je na svojoj koži koja nije bijela osjetila vjerojatno većinu problema koji tište Ameriku unazad 4 godine", kaže Horvat.

Sve je oduševila i 22-godišnja Amanda Gorman. Najmlađa pjesnikinja koja je ikad nastupala na inauguraciji. Snažnu poruku poslala je recitirajući svoju pjesmu "Brdo na koje se penjemo."

"Naučili smo da šutnja nije uvijek mir, a norme i pravila o tome što nešto jest, nije uvijek samo ono što jest", poručila je i postala hit na društvenim mrežama gdje ju je u satima nakon inauguracije zapratilo stotine tisuća ljudi.