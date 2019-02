Dan uoči njezina rođendana, kultni hitovi kraljice rocka Josipe Lisac mogli su se doživjeti i na filmskom platnu.

Koliki je virtuoz u onome što radi, Josipa Lisac je dokazala pojavivši se i na filmskom platnu. Projekt u sklopu kojeg je snimala album punih 6 sati bio je velik pothvat, a rezultirao je još većom čarolijom.

''Ovo je jako teško bilo, ovo je teško slušat, a zamislite tek u situaciji gdje ti to sve zapravo izvodiš. Vrlo, vrlo teško. Zahtjevno, moj vokal ide posvuda, gore, dole, sa strane, ne znam ni sama, ali tako to je, to je ta autentičnost'', kazala je Josipa Lisac.

''Kad ovaj film pogledate i onome kome to nije bilo jasno, sad zapravo sve postaje jasno. Koliki je to posao, koliki je to rad i koja je to velika karijera. Naklon do poda'', smatra glazbeni producent Siniša Škarica.

Josipa je u suradnji sa svojom diskografskom kućom pred publiku iznijela esenciju glazbe i emocija svojim kultnim hitovima, a sve pod nazivom "Tu u mojoj duši stanuješ". Osoba na koju i danas čuva vječnu uspomenu i kojoj je posvećeno sve što stvara, zasigurno je njezina prva i velika ljubav Karlo Metikoš.

''Karlo će zapravo živjeti zauvijek. Učinio je fantastične pjesme, napravio je taj Dnevnik jedne ljubavi i on bi rekao da sam samo to napravio bilo bi dosta, da sam samo jednu pjesmu napravio bilo bi dosta. A napravio je puno toga i to je vječno. On će živjeti vječno'', kazala je Josipa.

A oni koji su svjedočili njihovoj ljubavi tvrde da se takvo što ne viđa često.



''To je bila onako prava ljubav. Ono o čemu sve žene maštaju i kada smo još tako male i kada maštamo o ljubavi, onda je to bilo to. Karlo je jednostavno Josipu obožavao na sve moguće načine i Josipa je njega jako voljela. Bili su jednostavno kao jedno'', kazala je Alka Vuica.

Okosnica cijelog Josipinog stvaralaštva je ljubav, a kako će Dan zaljubljenih provesti naša poznata lica.

''Za Valentinovo ću izaći na ručak sa mojim dragim i s našim prijateljima kumovima, pošto smo malo stariji parovi opredijelili smo se za ručak, ne za večeru'', otkrila je Alka vuica.

''Dan zaljubljenih, taj 14. veljače to ću provesti sa svojom suprugom kao i obično. Vjerojatno ćemo ići negdje na ribu, školjke i vino'', otkriva Željko Bebek.

Neponovljiva Josipa rođendan slavi upravo na Valentinovo pa je ova filmska projekcija za nju bila svojevrstan dar. Za rođendan si ne želi ništa posebno, a cilj joj je u životu neprestano težiti autentičnosti.

Što je još otkrila Josipa pogledajte u video prilogu.