Pjevačica Josipa Lisac na Instagramu se prisjetila nikad preboljene ljubavi Karla Metikoša koji je preminuo prije točno 30 godina.

Naša glazbena diva Josipa Lisac (70) prije točno 30 godina izgubila je ljubav svojeg života Karla Metikoša.

Cijenjeni hrvatski glazbenik preminuo je 10. prosinca 1991. godine, a od 1992. godine svaku obljetnicu Karlove smrti Josipa obilježava i koncertom njemu u čast, uz iznimku 2020. kada je morala prekinuti tradiciju zbog pandemije koronavirusa.

Uoči Karlove godišnjice, Josipa se prisjetila njihove ljubavi te je odala i neke dosad nepoznate detalje.

"Ja sam ga upoznala još kad mi je bilo 14 godina jer sam tad kupila njegovu prvu singlicu. Na omotu je bio on, šarmantan, vrhunski dotjeran - u bordo majici preko koje je nosio 'hozntregere'. Bila sam luda za njegovim pjesmama i za njim, pa sam čak prijateljici pokazivala jedan stan na Ribnjaku uvjerena da on tamo stanuje, iako to nije imalo veze. Tamo je imao probe i čage. Uživo smo se sreli potkraj 1970. u Skopju na nekom zajedničkom nastupu. Sjećam se da je sjedio za klavirom i nešto svirao. Prišla sam klaviru i rekla: 'Joj, vi prekrasno svirate!', međutim, nije na mene uopće obratio pažnju. Kasnije su domaćini organizirali večeru, sjedili smo svi za velikim stolom, bilo je tu i glumaca i pjevača, političara... On i dalje nije obraćao pažnju. Idući put sreli smo se u Petrinji, 6. veljače 1971. Ušla sam u garderobu prepunu izvođača i prvo vidjela njega. Sreli su nam se pogledi i to je bilo to. On je još bio u vezi s Etiopljankom Gabrielom. Tek kasnije mi je priznao da se točno sjeća haljine koju sam imala u Skopju, što sam mu rekla, kakvim glasom, gdje sam sjedila za večerom i da mi se tamo udvarao neki glumac. Imao je nevjerojatnu sposobnost zapažanja", piše na Josipinu Instagramu uz staru fotografiju nje i Karla na kojoj se nasmijani zabavljaju s golubovima.

Josipa i Karlo zajednički život su započeli 1973. godine kada je nastao i njihov album "Dnevnik jedne ljubavi" koji do danas slovi za jadno od najboljih rock ostvarenja domaće diskografije, što je potvrđuje i Porin za antologijsko ostvarenje hrvatske glazbe koji je Josipi za ovaj album dodijeljen 2015. godine.

Od 1977. do 1980. godine Josipa i Karlo živjeli su u SAD-u, točnije u New Yorku, gdje su ostvarili ugovor s jednom diskografskom kućom i prije povratka u Hrvatsku snimili album "Made in USA".

Iako se nikad nisu vjenčali, bila je to ljubav o kojoj se i danas priča, a nije prestala ni nakon njegove iznenadne smrti.

Josipa se Karla prisjetila i povodom tužne obljetnice.

"Ne može smrt odnijeti nešto što sam osjećala toliko godina. Ponavljam osjećanja, jer, zar se ljudi mogu voljeti samo kada se dodiruju i gledaju? Zar osjećanja mogu nestati, ako se dogodi nešto nepredvidivo na tom putu? Zar osjećaji, slike, događaji i izgovorene riječi umiru i odlaze? Ne, one su meni izgovorene, njih sam čula i doživjela, i još uvijek ih doživljavam", napisala je na Instagramu uz njegovu fotografiju. Jospin ovogodišni koncert posvećen Karlu održat će se 19. prosinca u Zagrebu.

