Josipa Lisac istaknula je kako je pozornica za nju svečanost i zbog toga joj je vizuačni izričaj bitan. Komentirala je kako je prije tridesetak godina izazvala čuđenje.

Naša pjevačica Josipa Lisac svojim bezvremenskim pjesmama i izričajem koji uvijek iznova oduševljava svakim potezom potvrđuje da je prava diva, a sada se osvrnula i na komentare s kojima se suočavala prije tridesetak godina. Na Instagramu je komentirala svoj izričaj uz fotku iz prošlosti na kojoj ima ljubičastu kosu.

"Pozornica je za mene svečanost i zato mi je vizualni izričaj bitan. Nikada mi nije bilo važno što će drugi misliti o mom izgledu, nego kako se ja osjećam. Niti me je bilo strah eksperimentirati s bojama kose: imala sam zelenu, plavu, ružičastu... Prije tridesetak godina izazivala sam sveopće čuđenje pa sam danas sretna kad vidim mladu djevojku s prekrasnom ružičastom kosom jer me veseli da je to u međuvremenu postalo normalno", napisala je Josipa uz najavu svog koncerta 19. prosinca u Zagrebu.

"Da je drugačije bilo, danas ne bi bila najveća diva na Balkanu", "Uvijek ste bili korak ispred vremena, onda i dan danas", "Divna i uvijek svoja", "Kakva čarolija, fantastično", samo su neki od komentara Josipinih obožavatelja koji je uvijek u svemu podržavaju.

Josipa Lisac već dugi niz godina održava i koncerte u čast na ljubav njezina života, pokojnog skladatelja i glazbenika Karla Metikoša. Njih dvoje upoznali su se 1971. godine, kada je Josipi bilo samo 19 godina, i zaljubili se na prvi pogled. Dvije godine kasnije započeli su zajednički život, a tada je nastao i njihov album "Dnevnik jedne ljubavi", koji do danas slovi za jedno od najboljih rock-ostvarenja domaće diskografije.

