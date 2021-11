Josipa Lisac otkrila nam je što misli o mladim tik tokerima koji svakodnevno rekreiraju njezine osebujne izjave iz TV intervjua i tako skupljaju stotine tisuća lajkova i jednako toliko pratitelja. Glazbena diva u pripremi je velikog koncerta u Lisinskom. Ondje će 19. prosinca obilježiti 30. godišnjicu otkad je otišao njezin životni i glazbeni partner Karlo Metikoš.

Pjesma s Josipina albuma ''Hoću samo tebe'' iz '83-e ''Da li sam ti rekla da te volim'' uskoro će zaživjeti u novom ruhu.



''Veseli me zapravo cijela priča odnosno poanta, a to je da Karlove pjesme žive'', kaže.



Novi život dao joj Porinima nagrađivani pijanist Zvjezdan Ružić. Glazbeno prijateljstvo ovo dvoje umjetnika zaiskrilo je nakon zajedničke izvedbe himne na inaugurciji predsjednika Milanovića.

''Ta suradnja je bila početak našeg prijateljstva i od tad smo mi proveli dane, sate na telefonu pričajući o životu i svemu, i tako je to sve skupa nekako raslo i baš sam nekako sretan da imam Josipu u svom životu, eto, ako to mogu tako reć kao prijateljicu i kao anđela čuvara'', kaže Zvjezdan.



Ovu će pjesmu premijerno izvesti na koncertu u Lisinskom 19. prosinca u povodu 30 godišnjice smrti Karla Metikoša. Čuvati Karlove pjesme od zaborava, kaže, njezina je misija.



''Pa i je! Pa i je! Pjesme koje su zapravo bile poklonjene meni, i ja dok god mogu i na nivou na kojem mislim da bi to trebalo zvučati i izgledati ja ću to raditi. Gledajte, previše riječi se troši na to da treba voljeti svoje, da treba voljeti svoje ljude koji ovdje stvaraju, rade, da treba poštivati svoje, a na neki način ispada da su to samo riječi koje lete zrakom, ja sam željela to pokazati, a ne pričati o tome.'', kaže.

Josipa je diva, no i prava čuvarica glazbenog nasljeđa pa zahvaljujući njoj, danas žive pjesme nastale i prije više od pola stoljeća.



''Jer mi kroz to imamo svoj identitet, mi znamo tko smo i što smo, a bez identiteta mi smo nitko i ništa. Tako da na neki način, sve što je ovdje stvarano, budimo ponosni na to'', kaže.



Možemo biti ponosni i na ovog mladog umjetnika koji je u crno-bijelim tipkama pronašao svoj smisao.



''Moj život su crno bijele tipke, možda nije čak stvar ni tipki nego je glazba nešto što mi je lijek, medicina, i nešto što me drži normalnim u ovom nenormalnom svijetu'', kaže Zvjezdan Ružić.



Iako nam je podarila pjesme koje su obilježile živote mnogih naraštaja, Josipa jednaku važnost daje i tišini.



''Tišina je divna i tišina je snažna! Ona je snažnija nego što je galama i euforija. Ja mrzim euforije, a naročito ne volim licemjerna druženja. Dapače, jedna lijepa riječ, ona može doći direktno, ili može doći sa strane, divno, zahvalna'', kaže.



Ovoj se divi dive i mladi naraštaji. Josipine osebujne izjave iz različitih intervjua tik-tokeri jednostavno obožavaju i rekreiraju ih u svojim videima, očito je da im je inspiracija.



''Može, mora biti to! Možda su oni generacija koju sam ja zapravo čekala da dođu, koji mene budu konačno razumjeli, evo izgleda'', zaključila je Josipa.

Cijeli razgovor pogledajte u videu!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Žena koju je volio od 12. godine preminula mu je pred očima, a nakon nje ne želi imati nijednu drugu: "Bila je savršena za mene" +17

Ekipi "Južnog vetra" pridružuju se holivudske face, a uz Miloša bi trebali gledati i jednu od naljepših žena svijeta! +27