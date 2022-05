Josip Radeljak Dikan pojavio se na svečanoj premijeri filma "Bilo jednom u Hrvatskoj" redatelja Jakova Sedlara.

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan (79) nekad je punio medijske stupce svojim burnim ljubavnim životom, no posljednjih godina se pritajio i rijetko ga se može vidjeti u javnosti.

No događaj koji nije mogao propustiti je svečana premijera filma "Bilo jednom u Hrvatskoj" redatelja Jakova Sedlara, kojemu je Dikan pružio i javnu podršku na svojim društvenim mrežama. Glavnu ulogu u filmu ima slavni glumac Kevin Spacey, koji je utjelovio bivšeg predsjednika Hrvatske Franju Tuđmana, no on se na premijeri u Zagrebu ipak nije pojavio.

Dikan je izgledao dobro raspoloženo i nasmiješio se fotografima, a bio je u društvu prijatelja.

O njegovu ljubavnom životu trenutno se ne zna ništa, osim što mu na Facebooku piše kako nije u vezi.

Radeljak iza sebe ima tri propala braka. Prva supruga bila mu je popularna jugoslavenska glumica Desanka Beba Lončar, s kojom je dobio sina Lea.

Nakon nje je 2000. godine oženio glumicu Enu Begović, s kojom je dobio kćer Lanu. Ena je iste godine poginula u tragičnoj prometnoj nesreći na Braču.

Njegova treća supruga bila je voditeljica Vlatka Pokos. Vjenčali su se 2004. godine, a svoj buran brak okončali su 2007., kada je Dikan pred očima javnosti izbacio Vlatku iz stana.

Poduzetnik je bio u vezi i s glumicom Dolores Lambašom kada je ona 2013. godine poginula u prometnoj nesreći, a nakon nje ga se povezivalo s Beograđankom Ivanom Stanojević, no nikada nisu potvrdili da su par.

