Prema pisanju stranih medija Jennifer Lopez i Alex Rodriguez raskinuli su zaruke nakon dvije godine.

Page Six ekskluzivno javlja da Jennifer Lopez i Alex Rodriguez više nisu zajedno i da je velikoj ljubavi i zarukama došao kraj.

Par je krajem prošlog mjeseca boravio u Dominikanskoj Republici gdje 51-godišnja Jennifer trenutačno radi na snimanju svog novog filma "Shotgun Wedding", a planirali su veliko vjenčanje koje su dva puta morali odgoditi zbog koronavirusa.

No, njima bliski izvor iz Miamija potvrdio je za Page Six da im je veza već neko vrijeme na klimavim nogama te da su prekinuli prije nekoliko dana, piše i Daily Mail.

"On je sada u Miamiju i sprema se za bejzbol sezonu, a ona snima film u Dominikanskoj republici", potvrdio je anonimni izvor.

Alex je u petak objavio na Instagramu fotografiju na kojoj sam pozira na jahti ozbiljnog izraza lica i s mobitelom u ruci.

"Ne obazirite se na mene, samo se malo vozim jedrilicom. Kakvi su vaši planovi za vikend", napisao je uz objavu.

Jennifer je u međuvremenu na svom profilu objavila nekoliko isječaka iz svojih starih televizijskih nastupa i intervjua.

"Nađite danas dobar razlog za osmijeh. Šaljem svima ljubav", poručila je na društvenim mrežama, a objavila je i seksi fotografiju na kojoj se izležava u kućnom ogrtaču u pauzama snimanja.

Jennifer i Alex su vijest o zarukama na Bahamima objavili 2019. godine, nakon dvije godine veze. Vjenčanje su odgađali već dva puta, a o pjevačica i glumica je o toj temi javno progovorila prije nekoliko mjeseci.

"Morali smo otkazati vjenčanje zbog korone i karantene. Zapravo smo to već dva put učinili, samo što ljudi to ne znaju", izjavila je Jennifer i otkrila da su nekoliko puta posjetili terapeuta i da je to pomoglo njihovoj vezi tijekom teškog razdobolja.

Zasad nije poznato kada su počele nevolje u njihovu raju, no glasine o prekidu dolaze nakon šuškanja da je Alex nešto imao sa zvijezdom "Southern Charma" Madison LeCroy.

Njemu bliski izvori su za The Post izjavili da on uopće ne poznaje tu ženu, ali ona je za Page Six otkrila se nikada nisu sreli, ali da su razgovarali telefonom. Nakon tog skandala, Jennifer i Alex su viđeni zajedno na romantičnoj večeri, a bili su zajedno i na ovogodišnjem Super Bowlu.

Alex se nekoliko puta već našao usred skandala o navodnim prevarama, no nikada ništa nije bilo službeno potvrđeno i njegovu ljubav s Jennifer ništa nije moglo poljuljati ili se barem tako činilo dosada.