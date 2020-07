Alex Rodriguez objavio je na Instagramu preslatku obiteljsku fotorgafiju, na njoj je i njegova zaručnica Jennifer Lopez.

Zaručnik pjevačice i glumice Jennifer Lopez, 44-godišnji Alex Rodriguez želi maksimalno iskoristiti svoje slobodno vrijeme za druženje s obitelji prije povratka poslu sportskog komentatora, a neke preslatke trenutke podijelio je na društvenim mrežama.

Bivši igrač bejzbola objavio je obiteljsku fotografiju na kojoj pozira s voljenom zaručnicom Jennifer, njezinom kćeri Emmom i sinom Maximillianom te sa svojim kćerima Natashom i Ellom. Društvo si je dalo truda pa su se fotografirali kako leže na travi, a njihovoj sreći svjedoče široki osmijesi na licima.

"Sljedećeg se tjedna vraćam bejzbolu. No koliko god mi je ta igra nedostajala, cijenim sve dodatno vrijeme koje sam mogao provesti s obitelji ovih nekoliko proteklih mjeseci. Sezona ovakvih trenutaka nikada ne prestaje. Trenuci poput ovih su bolji od osvajanja bilo kakvog prvenstva. Trenuci poput ovog traju zauvijek", napisao je emotivni Alex uz fotografiju.

On se nakon igračke karijere od 22 sezone u Seattle Marinersima, Texas Rangersima i New York Yankeesima umirovio 2016. godine. Nakon toga se posvetio analitici bejzbola i komentiranju utakmica. Uz to je i izvršni direktor investicijske tvrke A-Rod Corp, a nedavno je objavljena vijest da su on i Jennifer dali ponudu za kupnju New York Metsa.

Alex i Jennifer zajedno su od 2017. godine, a u ožujku 2019. godine su se zaručili. Sretni par uskoro je trebao stati pred oltar, ali im je pandemija koronavirusa poremetila te planove i sve su stavili na čekanje.