Jennifer Lopez i Alex Rodriguez trebali su se vjenčati ovoga ljeta, no planove su promijenili zbog pandemije koronavirusa.

Latino diva Jennifer Lopez i njezin zaručnik Alex Rodriguez promijenili su planove oko vjenčanja zbog pandemije koronavirusa. Bivši sportaš u showu Jimmyja Fallona je otkrio trenutačnu situaciju oko vjenčanja s Jennifer.

"Sve se može promijeniti, moramo se prilagoditi situaciji. Sve je u svijetu pauzirano", rekao je Alex u emiriji. Trebali su se vjenčati ovoga ljeta, no planove su pomaknuli zbog pandemije, piše Fox.

Ističe kako je preko 300 automobila prije nekoliko dana prošlo pored njegove kuće kako bi čestitali njegovoj kćeri 13. rođendan, no zeza se kako ne želi imati i takvo vjenčanje.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez vjenčanje su odgodili zbog sigurnosti svih pozvanih, a kažu kako im je prioritet zdravlje. Više detalja objavit će kada se situacija smiri.

Bivši sportaš je prije nekoliko dana pohvalio svoju zaručnicu koja je pjevala u sklopu akcije "One World: Together At Home", a kaže kako se zacrvenila u licu na njegove komplimente.