Chris MicMillian podijelio je fotografiju Jennifer Aniston koju je ona sama okinula dok joj je radio frizuru.

Jennifer Aniston proslavila je u četvrtak 52. rođendan, no rijetko tko bi to rekao s obzirom na to da glumica odlično izgleda i kao da prkosi starenju.

Jenniferin frizer Chris McMillian čestitao joj je objavivši na svom Instagramu njezinu fotografiju koju je sama okinula dok joj je radio frizuru. Na slici, koju je napravila pomoću ogledala, ne vidi joj se lice jer ga prekriva kosa, no u prvom su planu njezine isklesane noge i minijaturna svilena haljina.

Objava je vrlo brzo prikupila gotovo 30.000 lajkova, a uslijedilo je i mnoštvo komplimenata za glumicu. "Wow. Izgleda tako predivno", "Naša kraljica", "Koja ljepotica", "Najseksi žena na svijetu", "Hvala ti za ovu fotografiju", "Savršena", komentirali su pratitelji.

Chris je podijelio i fotografiju s početka svoje i Jenniferine karijere kada je radio frizuru glumici za popularnu seriju "Prijatelji", koja ju je proslavila. Tako suradnja i prijateljstvo Aniston i McMilliana traje više od 20 godina.

"Gdje je sve počelo", napisao je Chris.