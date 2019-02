Jelena Perčin i Momčilo Otašević vjenčali su se u svibnju 2018. godine, a imaju i kćerkicu Mašu.

Poznata domaća glumica postala je majka po drugi put sredinom kolovoza 2018. godine.

Radi se o Jeleni Perčin Otašević koja blista zbog sretnog privatnog života. Podsjetimo, Jelena se za glumca i zvijezdu serije "Na granici" Momčila Otaševića tajno udala u svibnju 2018. godine u Crnoj Gori nakon 2,5 godine veze.

Par je zavjete izmijenio u Kotoru, a nakon ceremonije, brodom su se zaputili na proslavu u konobu "Pirun i Ožica".

Uz njih je bio najbliži krug prijatelja i obitelj, a Jelena je nosila haljinu hrvatskog modnog brenda Nebo. Ubrzo je na svijet stigla kćerkica Maša koja je paru prvo dijete.

"Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali", komentirala je Jelena odnos s mladim crnogorskim glumcem za IN magazin.

Jelena iz propalog braka sa zagrebačkim poduzetnikom Kristijanom Babićem ima i 9-godišnju kćer Lotu koja je tako dobila sestricu, a upravo je s njom Jelena prošetala pistom zagrebačkog Sajma vjenčanja prošlu subotu.

Glumica je blistala u dugoj haljini s korzetom te još jednom pokazala kako ju javnost opravdano smatra jednom od najljepših Hrvatica.

Iako se Jelena u potpunosti posvetila obiteljskom životu, tu i tamo ju vidimo na kojem eventu na kojem baš uvijek zablista, baš kao jučer.