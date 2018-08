Glumački par vjenčao se u svibnju ove godine, a sada im je stigla kćerkica.

Jedna od najljepših i najpoznatijih domaćih glumica po drugi je put postala majka.

Radi se o glumici Jeleni Perčin koja je kćerkicu rodila u Petrovoj bolnici u Zagrebu. Otac djeteta je Jelenin suprug, glumac Momčilo Otašević koji je čitavo vrijeme bio uz svoju hrabru suprugu, a glumcu je ovo prvo dijete.

Momčila sada čekaju slatke očinske brige, a zatim i povratak na set nove serije "Na granici" koju ćete uskoro gledati na Novoj TV.

Jelena Perčin i Momčilo Otašević (Foto: PIXSELL) - 2

Sestri se jako veseli i Jelenina 9-godišnja kćer Lota koju je dobila iz prvog braka sa zagrebačkim poduzetnikom Kristijanom Babićem, a prema pisanju Jutarnjeg lista, ponosni roditelji djevojčici su dali ime Maša.

Podsjetimo, par je u svibnju ove godine uplovio u bračnu luku nakon 2 i pol godine veze, a vjenčanje je održano u Crnoj Gori.

"Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali", komentirala je Jelena odnos s mladim crnogorskim glumcem za IN Magazin.

Čestitke sretnim roditeljima!