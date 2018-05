Jelena Perčin i Momčilo Otašević vjenčali su se 1. svibnja u Crnoj Gori, a na vjenčanje su pozvali najbliži krug prijatelja i obitelji

Nakon dvije i pol godine veze, i prije nego što na svijet dođe njihova djevojčica, Jelena Perčin i Momčilo Otašević 1. svibnja vjenčali su se u tajnosti, piše dubrovački dnevnik.

Par je na intimnu ceremoniju u Crnoj Gori pozvao najbliži krug prijatelja i obitelji.

''Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali'', opisala je Jelena nedavno odnos s Momčilom u intervjuu za In magazin.

Otkako je saznao da će postati otac, Momčilo je priznao da mu se život promijenio za 180 stupnjeva.

''Prioriteti su mi drugačiji. Pokušavam svugdje stići, ali da i kao glumac na sceni i dalje sve dajem od sebe. Zadovoljan sam kako sam si posložio život, a što se tiče posla, mogu raditi ili sjediti kod kuće. Nemam tu previše izbora. Izabrao sam ovo prvo. Naučio sam uživati u svom poslu, baš kao i u životu'', ispričao je u razgovoru za časopis Glossy.

Crnogorskom glumcu ovo će biti prvo dijete, dok Jelena iz braka s ugostiteljem Kristijanom Babićem već ima djevojčicu.