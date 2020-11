Jane Seymour se naljutila jer joj u 70. godini ne dopuštaju da glumi lik 25-godišnjakinje u svojoj seriji i to samo mjesec dana nakon što je doživjela anafilaktički šok na setu.

Američka glumica, najpoznatija po ulozi u seriji "Žena vrač", 69-godišnja Jane Seymour iskreno je progovorila o svom mladenačkom izgledu pritom otkrivši zbog čega je bijesna, inzistirajući na tome da izgleda kao da joj tek 25 godina.

U razgovoru za The Times Jane je otkrila da zahvaljujući strogoj samodisciplini jede samo jedan obrok dnevno i da zbog toga ima jednak broj kilograma kao i kada je bila tek 17-godišnjakinja. Nedavno su je razbijesnili neki ljudi iz filmske industrije jer su joj poručili da na ekranu ne može više proći kao mlada žena od 25 godina.

Naime, isprva joj je bilo rečeno da bi mogla glumiti mlađu verziju svog novog lika u mini-seriji "Elanor of Aquitaine", prije nego su šefovi promijenili svoje mišljenje i angažirali mlađu glumicu zbog čega je Jane ostala ogorčena.

"Rekli su mi da ću moći glumiti verziju svog lika s 25 godina, ali samo dan prije snimanja pronašli su za to nekog drugog. To je nešto što stvarno ne razumijem jer vjerovali ili ne, čak mi ne trebaju za to raditi ni nikakve promjene na licu. Možete se u to uvjeriti ako pogledate moje fotografije na Instagramu", izjavila je Jane.

Kaže da tajna njezina mladenačkog izgleda leži u konzumaciji samo jednog obroka dnevno koji sadrži povrće, nemasnu ribu ili mali komad piletine, povremeno i tanki nemasni odrezak. Uz to gricka sirovu mrkvu ili celer, a tvrdi i da se nikada nije podvrgnula nikakvim estetskim operacijama lica.

"Nemam ništa protiv toga, mislim da je sjajno ako se za takvo nešto odlučite, ali očito je da ljudi u mojim godinama, koje gledam oko sebe, izgledaju poput barbika", izjavila je.

Ranije je priznala da je bila na operaciji ugradnje silikona u grudi i da je važno da kao glumica može bez problema pomicati mišiće lica.

Bivša Bondova djevojka je prije mjesec dana na filmskom setu pala u anafilaktički šok za što kaže da joj je promijenilo cijeli život. Tvrdi da je u tom trenutku bila mrtva i da je ostavila svoje tijelo, pa se vratila nakon reanimacije. Tvrdi da je bila odlučna u tome da se vrati jer ima djecu koju želi i dalje odgajati i napraviti neke promjene u svijetu te da je to za nju bilo zastrašujuće iskustvo.

Inače, Jane je čak tri puta pozirala za Playboy, a prije dvije godine je sa 67 godina postala najstarija žena fotografirana za naslovnicu popularnog časopisa.