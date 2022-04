Jada Pinkett Smith još se nije javno oglasila o istupu supruga Willa Smitha na dodjeli nagrada Oscar, ali navodno se zna što misli o cijeloj situaciji.

Podsjetimo, Will Smith je komičara Chrisa Rocka udario po licu usred dodjele Oscara nakon što se našalio na račun gubitka kose njegove supruge, a poznato je da je Jada Pinkett Smith ranije otvoreno govorila o svojoj borbi s alopecijom, bolešću koja često uzrokuje ispadanje kose.

Iako se Jada nije javno oglašavala o postupku svojeg supruga, navodno je izjavila da se slaže sa svima da je pretjerao s reakcijom, ali i da nije ljuta na njega jer smatra da nije bilo potrebno da je zaštiti na taj način, tvrdi izvor.

''Bila je to stvar trenutka i očito je da je Will pretjerao. On to zna, ona to zna. Oboje se slažu da je pretjerao. Nije trebao napraviti to što je napravio'', objasnio je izvor za US Weekly te dodao kako par i u privatnom životu radi sve kako bi što više i bolje zaštitio jedno drugo.

Daily Mail je na ove izjave zatražio komentar od predstavnice Jade Pinkett Smith, no još nije stigao.

Mnogi i dalje raspravljaju o tome hoće li ovaj skandal ozbiljno utjecati na Willa Smitha.

I dok neki smatraju da se to ne može dogoditi jer ima više od 30 godina karijere te horde obožavatelja i ljudi koji stoje iza njega, neki se baš i ne bi složili s tim.

Prema novim odlukama, Smith neće moći glasati za Oscara niti prisustvovati posebnim događajima Akademije u budućnosti, ali će i dalje imati pravo na buduće nominacije za Oscara.

Svoj postupak Will je neki dan zaključio otkazivanjem članstva u Akademiji filmskih umjetnosti i znanosti.

''Dajem ostavku na članstvo u Akademiji filmske umjetnosti i znanosti i prihvatit ću sve daljnje posljedice koje Odbor smatra prikladnim'', napisao je u priopćenju.

''Promjena zahtijeva vrijeme i ja sam predan raditi kako bih osigurao da nikada više ne dopustim da nasilje nadvlada razum'', zaključio je Smith.

