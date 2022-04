Producent Oscara otkrio je kako je policija u Los Angelesu bila spremna uhititi Willa Smitha nakon šamara Chrisu Rocku.

Policija u Los Angelesu je u nedjelju bila spremna uhititi Willa Smitha nakon što je na dodjeli Oscara opalio šamar Chrisu Rocku, a upravo je napadnuti komičar sve to zaustavio. Nove informacije medijima je otkrio producent Oscara, Will Packer, prenosi Daily Mail.

"Spremni smo ga uhititi istoga časa. Možeš podići optužnicu, uhitit ćemo ga", rekla je policija Rocku. Packer ističe kako Rock nije htio ni poslušati policajce, ali mu je on savjetovao da čuje što imaju za reći prije nego što donese finalnu odluku.

"Chris je odbio podići tužbu te je policiji rekao da nema potrebe za bilo kakvim daljnjim potezima", tvrdi Packer.

Još ranije je otkriveno kako su iz organizacije Oscara zamolili Smitha da ode s dodjele, no on je to odbio. "Gospodina Smitha smo zamolili da napusti ceremoniju dodjele, no on je to odbio. Shvaćamo da smo na cijelu situaciju mogli drugačije reagirati. Inicirali smo disciplinarni postupak protiv njega jer je prekršio pravila Akademije", stoji u službenoj izjavi.

Nadzorni odbor Akademije sastaje se 18. travnja ove godine, gdje će razmotriti hoće li protiv Smitha pokrenuti sankcije koje bi mogle uključiti i suspenziju s daljnjih ceremonija. Akademija se ispričala Chrisu Rocku, nominiranim glumcima, ali i svim gledateljima.

Podsjetimo, Will Smith je ošamario Chrisa Rocka usred dodjele Oscara prošle nedjelje jer se komičar našalio na račun Jade Pinkett Smith zbog njezine ćelave glave. Usporedio ju je s G.I. Jane, popularnim filmskim likom koji je na velikom platnu utjelovila na ćelavo obrijana Demi Moore.

Smith se tijekom prijenosa uživo popeo na pozornicu i udario Rocka u lice nakon što se komičar našalio na račun Smithove supruge. Manje od sat vremena kasnije Smith je osvojio nagradu za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Kralj Richard".

