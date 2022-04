Will Smith je nakon šamara na Oscarima otkazao svoje članstvo u Akedemiji filmskih umjetnosti i znanosti.

Glumac Will Smith napustio je američku Akademiju filmskih umjetnosti i znanosti nakon što je na dodjeli Oscara ošamario komičara Chrisa Rocka, piše Variety.



„Iznevjerio sam povjerenje Akademije. Ostalim nominiranima i pobjednicima sam uskratio priliku da slave i budu proslavljeni radi svog izvanrednog rada”, stoji u izjavi glumca.

„Napuštam svoje članstvo u Akademiji i prihvatit ću sve buduće posljedice koje će Odbor smatrati prikladnima”, dodao je, priznajući da je njegov čin zasjenio samu Akademijinu dodjelu nagrada.

„Popis onih koje sam povrijedio je duga i uključuje Chrisa, njegovu obitelj, mnoge moje drage prijatelje i voljene, sve prisutne i svjetsku publiku kod kuće”, napisao je Smith.

On je na 94. dodjeli Oscara ošamario komičara Chrisa Rocka, voditelja ceremonije, nakon što se našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith i toga što ona zbog alopecije nema kosu.

Još ranije je otkriveno kako su iz organizacije Oscara zamolili Smitha da ode s dodjele, no on je to odbio. "Gospodina Smitha smo zamolili da napusti ceremoniju dodjele, no on je to odbio. Shvaćamo da smo na cijelu situaciju mogli drugačije reagirati. Inicirali smo disciplinarni postupak protiv njega jer je prekršio pravila Akademije", stoji u službenoj izjavi.

(Hina)

