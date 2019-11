Iva Jerković prije više od mjesec dana prvi put je progovorila o trudnoći za kamere IN magazina te priznala kako nikad nije bila sretnija.

Sredinom listopada Iva Jerković ekskluzivno je za IN magazin progovorila o trudnoći.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Imam osjećaj da još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna, sve je tako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam o drugim stvarima. Opušteno i lagano, jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati", rekla je tada.

"Ništa nismo planirali, sve se nekako događa samo od sebe. Mi smo i dugo zajedno i nikada ništa niti ne planiramo", rekla je tada o odnosu s ocem svog djeteta, poduzetnikom Josipom Antićem.

Iako je već davno priznala trudnoću te kako čeka djevojčicu, Iva je dosad crnom, nešto širom i slojevitom odjećom uspješno skrivala trbuščić, sve dosad.

Na nedavnom rođendanskom slavlju domaćeg PR stručnjaka Mate Rončevića, Iva je u uskoj crnoj, haljini pokazala sve veći trbuh, a rado je pozirala i uz fitness stručnjaka Antu Burazina. "Nas četvero", napisala je pored fotografije kojom je dokazala kako ni u trudnoći ne odustaje od trendi krpica.

Šminka i kosa bili su kao uvijek besprijekorni, a velik osmijeh na njezinom licu dovoljno govori. Bebica lijepoj Ivi stiže na proljeće.