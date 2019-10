U svojem prvom intervjuu otkad je otkrila da je trudna Iva Jerković je, sretnija nego ikad, priznala da se u blaženom stanju osjeća čarobno. Za djevojčicu koja stiže za tri mjeseca još nema ni ime ni spremnu sobicu, ali priznaje da sa svojim dugogodišnjim partnerom sve u životu radi spontano.

U svom prvom intervjuu otkad je otkrila da je trudna, Iva Jerković sretnija je no ikad.

"Najljepša Hrvatica, a sad i najljepša trudnica" odmah joj je na početku intervjua poručio naš Davor Garić, a Iva se slatko nasmijala te poručila: "a što da kažem osim hvala".

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula", priznaje Iva.

"Imam osjećaj da još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna, sve je tako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam", ističe prelijepa manekenka.

Trbuh joj se vidi, no Iva priznaje kako ga je ovaj put dobro "zabarikadirala" širokom haljinom i crnom bojom iste. "Trudnoća jest neka potpuna sreć,a ispunjena sam i mogu reći da se osjećam čarobno."

Za djevojčicu koja stiže za tri mjeseca još nema ni ime ni spremnu sobicu.

"Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam o drugim stvarima. Opušteno i lagano, jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati", poručuje Iva koja priznaje i kako nije imala trudničkih mučnina, no ipak je prva tri mjeseca prespavala.

"Sad sve funkcionira normalno, ona i ja opet pičimo svugdje, stalno zajedno. Stalno se javlja i to je najljepše u cijelom danu."

Što se tiče oca njezinog prvog djeteta, Iva ističe kako kod njih sve ide lagano i spontano, jer su već dugo zajedno.

"Ništa nismo planirali, sve se nekako događa samo od sebe. Mi smo i dugo zajedno i nikada ništa niti ne planiramo, kod nas se sve događa samo od sebe", zaključila je.

Cijeli intervju pogledajte u našoj galeriji.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.