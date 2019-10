U svojem prvom intervjuu otkad je otkrila da je trudna, Iva Jerković priznala je da se u blaženom stanju osjeća čarobno.

Prije tjedan dana bivša manekenka Iva Jerković po prvi je put progovorila o trudnoći.

U svojem prvom intervjuu otkad je otkrila da je trudna, Iva Jerković priznala je da se u blaženom stanju osjeća čarobno te kako nikada nije bila sretnija.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Imam osjećaj da još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna, sve je tako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam", istaknula je tada prelijepa manekenka.

Manekenka i jedna od najljepših Hrvatica čeka djevojčicu koja stiže na svijet za 3 mjeseca, no reporteru IN magazina Davoru Gariću ekskluzivno je otkrila kako još uvijek nema ime za nju niti spremnu sobicu.

"Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam o drugim stvarima. Opušteno i lagano, jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati", poručuje Iva koja priznaje i kako nije imala trudničkih mučnina, no ipak je prva tri mjeseca prespavala.

"Sad sve funkcionira normalno, ona i ja opet pičimo svugdje, stalno zajedno. Stalno se javlja i to je najljepše u cijelom danu."

Što se tiče oca njezinog prvog djeteta, Iva ističe kako kod njih sve ide lagano i spontano, jer su već dugo zajedno.

"Ništa nismo planirali, sve se nekako događa samo od sebe. Mi smo i dugo zajedno i nikada ništa niti ne planiramo, kod nas se sve događa samo od sebe", zaključila je.

A da ima istine u tome kako se osjeća fantastično, zanosna brineta dokazala je i na jednom sinoćnjem eventu na kojem se pojavila, zanimljivo, u crnoj kombinaciji od glave do pete kojom je očito željela sakriti trudnički trbuščić.

To je napravila i nedavno na jednom beauty događanju kada je zablistala u crnoj haljini, no bez obzira na to, Iva doista nikada nije izgledala ljepše.