Iris Rajčić početkom mjeseca udala se za Marka Livaju, a sada se na jednom događaju u Splitu pojavila sama i ukrala sve poglede.

Supruga nogometaša Marka Livaje, bivša manekenka Iris Rajčić, plijenila je poglede na događaju u Splitu na kojem se pojavila bez novopečenog muža.

Za tu je prigodu odabrala elegantno crno izdanje s košuljom i hlačama, a u prvom planu našao se njezin bujni dekolte koji je istaknula tako što je raskopčala nekoliko gumba.

Zbog svilenkaste tkanine košulje, bilo je očito i kako je Iris preskočila grudnjak, no ona je samouvjereno pozirala fotografima.

Iris i Livaja zajedno imaju dvoje djece, kći Elizabet i sina Lorenza, a vjenčali su se nakon osam godina veze u crkvi svetog Stjepana u Splitu, početkom svibnja. Nedavno je dala veliki intervju za Slobodnu Dalmaciju u kojem se, među ostalim, osvrnula i na koje čuje zbog toga što je žena nogometaša.

"Znam da neki komentiraju: 'Hm, ona je žena nogometaša, njoj je upala sikira u med, ne'š ti, to je život malo od dućana do dućana...'Žena je u životu nogometaša sve, ali sve! Ako želiš da tvoj muž bude na sto posto, onda i supruga mora od sebe dati sto posto. Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko", pojasnila je Iris.

