Iris Rajčić-Livaja na Instagramu je objavila fotografije priprema za svadbu s Markom Livajom.

Iris Rajčić prije tjedan dana postala je supruga nogometaša Marka Livaje. Nešto prije utakmice Rijeka - Hajduk, u kojoj je Hajduk odnio pobjedu, objavila je fotografiju i tako odala u čemu se spremala za vjenčanje. Riječ je o bijelom kućnom ogrtaču sa znakom Hajduka i natpisom Livaja na leđima.

"Sretno ti", poručila je Marku s kojim ima sina Lorenza i kćer Elizabet.

Par je nakon vjenčanja s djecom nakon svadbe došao na stadion Poljud kako bi upisali svoja imena u parku "Za sva vrimena", a dali su ekskluzivni intervju za Naš Hajduk.

"Meni se čini da je to jedan sasvim logičan slijed s obzirom na to da je suprug to što jest. Po meni, njegovo ime stvarno pripada tamo, a onda i ja i naša djeca. Ovo je jedna super ideja i jedna jako lijepa priča koja će ostati za sva vremena", kazala je Iris u intervjuu.

Podsjetimo, Marko i Iris bračne zavjete izmijenili su nakon osam godina veze u crkvi svetog Stjepana u Splitu. Livaji je kum bio prijatelj iz djetinjstva Mate Mamić, a Iris je za kumu odabrala voditeljicu i novinarku Lanu Pavić.

